سید احد میکاییلزاده در یادداشتی مطرح کرد:
جان ما فدای خاک ایران
سید احد میکائیل زاده، تهیه کننده و فعال فرهنگی در یادداشتی به وضعیت این روزهای ایران و جنگ پرداخته و اتحاد و انسجام ایران مقابل دشمن را مهمترین نکته دانسته است.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت سید احد میکاییلزاده به شرح زیر است:
وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم
امروز که در حال جنگ با اشقی الاشقیإ عالم هستیم.
مهمترین نکته اتحاد مقدس و انسجام ایران در مقابل دشمن است و با هر نگاه و هر مسلکی، با هر قومیتی و سلیقه ای
باید در برابر دشمن برای ایران در کنار هم یک صدا و همدل ایستادگی و مقاومت کنیم و جلوه ای دیگر از فرهنگ و هویت ملی و انسجام خود به نمایش بگذاریم .
امروز باید با حضور در عرصه های مختلف با ایمان و اعتقاد،مانع هر گونه دلسردی،تفرقه و تضعیف ایران و ایرانی شویم و تفرقه جویان و نااهلان را از اقدام شوم شان ناامید کنیم و توطئه ی دشمن علیه امنیت این خاک را خنثی نماییم
ما اهالی فرهنگ و هنر و سینما میبایست نقش مهم خود را در امید آفرینی.ارامش بخشی و وحدت ملی که از هر سلاحی کارسازتر است ایفا کنیم.
ما تربیت یافتگان مکتب امام شهیدمان سید علی خامنه ای هستیم ، او بود که ظرفیت های وجودی، سلامت معنوی و شجاعت را در زمان حیات طیبه اش و بعد از آن در جامعه متجلی کرد
او بود که جرات طوفان به ما داد.
ما در این جنگ وجودی و هویتی انشاالله به فضل خدا پیروزیم و آنچه میماند
ایران است.