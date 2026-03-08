خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سید احد میکاییل‌زاده در یادداشتی مطرح کرد:

جان ما فدای خاک ایران

کد خبر : 1760060
لینک کوتاه کپی شد.

سید احد میکائیل زاده، تهیه کننده و فعال فرهنگی در یادداشتی به وضعیت این روزهای ایران و جنگ پرداخته و اتحاد و انسجام ایران مقابل دشمن را مهم‌ترین نکته دانسته است.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت سید احد میکاییل‌زاده به شرح زیر است:

وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم

امروز که در حال جنگ با اشقی الاشقیإ عالم هستیم.
مهمترین نکته اتحاد مقدس و انسجام ایران در مقابل دشمن است و با هر نگاه و هر مسلکی، با هر قومیتی و سلیقه ای 
باید در برابر دشمن برای ایران در کنار هم یک صدا و همدل ایستادگی و مقاومت کنیم و جلوه ای دیگر از فرهنگ و هویت ملی و انسجام خود به نمایش بگذاریم .

امروز باید با حضور در عرصه های مختلف با ایمان و اعتقاد،مانع هر گونه دلسردی،تفرقه و تضعیف ایران و ایرانی شویم و تفرقه جویان و نااهلان را از اقدام شوم شان ناامید کنیم و توطئه ی دشمن علیه امنیت این خاک را خنثی نماییم 
ما اهالی فرهنگ و هنر و سینما میبایست نقش مهم خود را در امید آفرینی.ارامش بخشی و وحدت ملی که از هر سلاحی کارسازتر است ایفا کنیم.

ما تربیت یافتگان مکتب امام شهیدمان سید علی خامنه ای هستیم ، او بود که ظرفیت های وجودی، سلامت معنوی و شجاعت را در زمان حیات طیبه اش و بعد از آن در جامعه متجلی کرد
 او بود که جرات طوفان به ما داد.
ما در این جنگ وجودی و هویتی انشاالله به فضل خدا پیروزیم و آنچه میماند
 ایران است.
 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل