حجتالاسلام روستاآزاد تشریح کرد:
چهار ستون میراث امام شهید
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: با ترور به دنبال ناامیدی است، اما ملت ایران با توکل و انسجام پاسخ دندانشکن خواهد داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، در گفتوگو با رسانه ها، با تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره)، این واقعه را ضربهای سخت به پیکر نظام اسلامی توصیف کرد.
وی با تشریح ابعاد شخصیتی و میراث ارزشمند این «مجاهد فیسبیلالله»، بر لزوم تداوم مسیر جهاد و مقاومت تاکید کرد و چهار محور کلیدی «امیدآفرینی، اعتماد به مسئولین، انسجام ملی و شناخت دشمن» را به عنوان رسالت اصلی مبلغان و فعالان فرهنگی در ماه مبارک رمضان و شرایط حساس کنونی برشمرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، شهادت آیتالله العظمی امام خامنهای را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: اگرچه این مصیبت بزرگ و جانکاه دلها را داغدار کرده، اما تاریخ پر فراز و نشیب تشیع و اسلام نشان داده است که خون شهادت همواره آبیارگر درخت انقلاب بوده است.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به دیدگاههای پوچ دشمنان بشریت که تصور میکنند با حذف فیزیکی اشخاص میتوانند به اهداف شوم خود برسند، اظهار داشت: دشمنان در طول ۴۷ سال گذشته بارها تلاش کردهاند با ترورهای ناجوانمردانه و ایجاد ناآرامی، نظام اسلامی را متوقف کنند، اما همواره با پاسخی کوبنده و استقامت ملت ایران روبرو شدهاند.
حجت الاسلام روستاآزاد تصریح کرد: دشمن میداند که قدرت رویارویی مستقیم با ملت ایران را ندارد، بنابراین بر ایجاد اغتشاش و ناامیدی در جامعه حساب باز کرده است. آنها امیدوار بودند با این اقدام، جامعه را دچار تشتت کنند، اما غافل از اینکه ایمان و توکل مردم ایران، توطئههای آنان را خنثی میکند.
وی در ادامه به تشریح ابعاد شخصیتی و میراث ماندگار رهبر فقید انقلاب پرداخت و آن را در چهار محور خلاصه کرد:
۱. معنویت و نورانیت
وی با اشاره به تلاشهای شبانه و تهجدهای حضرت آقا، تاکید بر قرآن و ادعیه را یکی از ویژگیهای بارز ایشان دانست که باید به عنوان الگویی برای جوانان امروز مورد توجه قرار گیرد.
۲. تربیت خانوادگی
حجت الاسلام روستاآزاد با بیان خاطراتی از تواضع و فروتنی فرزندان ایشان، تربیت خانوادگی را یکی از موفقیتهای بزرگ ایشان برشمرد و گفت: ایشان با دقت فراوان و با استفاده از داستانهای مناسب، فرزندانی صالح و متواضع تربیت کردند که در جایگاههای مختلف، سادهزیستی را رعایت میکنند.
۳. تربیت عمومی و جهادی
وی تربیت انسانهای معنوی و مجاهد در سطح جهانی را از دیگر دستاوردهای ایشان دانست و افزود: حضرت آقا فناوری تربیت انسانهایی را که هم دل به قرآن و اهلبیت بسته باشند و هم در برابر استکبار بایستند، به خوبی میشناختند.
۴. مکتب مقاومت
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به تأثیر سخنرانیهای رهبر فقید حتی بر مخاطبان خارجی، گفت: مکتب حضرت آقا که همان گره زدن معنویت به جهاد است، الگویی برای تمام آزادیخواهان جهان شده است.
نگرانی پدرانه و دلسوزانه برای جوانان
حجتالاسلام روستاآزاد با اشاره به برخورد پدرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در جریان اغتشاشات اخیر، خاطرهای از پیام تسلیت ایشان به مناسبت چهلمین روز شهادتها را بازگو کرد. وی گفت: ایشان در آن پیام، شهدا را دستهبندی کردند و حتی درباره جوانانی که با غفلت فریب خورده بودند، با نگاهی دلسوزانه فرمودند که اینها هم جوانان ما هستند و تلفات این ماجرا محسوب میشوند؛ نگاهی که فراتر از یک رهبر سیاسی، نگاه یک پدر مهربان بود.
راهکارهای مقابله با توطئهها؛ چهار محور برای مبلغان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وظایف مبلغان و فعالان فرهنگی در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: به دنبال استفسار از محضر رهبر معظم انقلاب، ایشان تاکید فرمودند که تبلیغ در ماه رمضان باید گستردهتر از همیشه انجام شود. این توصیه منجر به ثبتنام بیش از ۴۶ هزار مبلغ خواهر و برادر در سراسر کشور شد.
حجت الاسلام روستاآزاد چهار محور را به عنوان کلیدواژههای اصلی تبلیغ در شرایط کنونی معرفی کرد.
۱. امیدآفرینی: با استناد به آیات قرآن و تاریخ مقاومت ۴۷ ساله، باید به مردم امید داد که خداوند ناصر مومنان است.
۲. اعتماد به مسئولین و توکل: باید بر لزوم حمایت از ساختارهای قانونی و شورای رهبری تاکید کرد و با توکل به خدا، از توطئهها عبور نمود.
۳. انسجام و همدلی: دشمن امید خود را به انشقاق داخلی بسته است؛ بنابراین گذشت از اختلافات جناحی و اتحاد کلمه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
۴. شناخت دشمن وعدم اعتماد: باید نقشههای شوم استکبار و صهیونیسم را برای مردم تبیین کرد تا فریب دشمنان قسمخورده را نخورند.
نقش علما در مدیریت بحران
حجتالاسلام روستاآزاد به نقش حساس علمای بزرگوار و مراجع تقلید در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: علما همواره در کنار مردم بوده و پناهگاه آنها در سختیها هستند. وی با استناد به آیه قرآن در مورد سیاست فرعونی «استخفاف» (خوار کردن مردم)، تاکید کرد: پادزهر این سیاست استعماری، مقاومت و ایستادگی است. ملت ایران با تکیه بر وحدت ملی و توکل به خداوند، بارها توطئههای دشمنان را خنثی کرده و در این مرحله حساس نیز با الهام از میراث شهادت، پیروز میدان خواهد بود.