«قاب پدر دختری» روی دیوارنگاره «اندیشه» نقش بست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، دیوارنگاره «اندیشه» حوزه هنری به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با اثری از محمدرضا دوست‌محمدی و طرحی از دختران شهید مینابی در کنار رهبر شهید انقلاب و نوه ۱۴ ماهه ایشان نصب و رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره نوشته شده است: «یک قاب پدر دختری این بار در بهشت..»

این دیوارنگاره با تصویرسازی محمدرضا دوست محمدی یکی از برجسته‌ترین طراحان گرافیک، به عنوان یادبودی برای دختران دانش‌آموز شهید مینابی که در روز ۹ اسفند هم‌زمان با رهبر شهیدشان و همچنین زهرا سادات گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای شهید شدند، تهیه و نصب شده است.

انتهای پیام/