به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین سروده خود با عنوان شناسنامه‌ی ایران را سرود.

متن سروده افشین علا به شرح زیر است:

جان من است و جهان من سید علی خامنه‌ای

روح من است و روان من سید علی خامنه‌ای

از من مپرس نام مرا هم شهرت و نشان مرا

نام من است و نشان من سید علی خامنه‌ای

سیم و زر تمام جهان باشند جمله از آن تو

بگذار باشد از آن من سید علی خامنه‌ای

در این سراست پناه من در روز حشر گواه من

حصن من است و امان من سید علی خامنه‌ای

ریزم به جنگ، خون عدو باطل کنم فسون عدو

جاری‌ست تا به زبان من سید علی خامنه‌ای

داغش اگرچه شرر زند از دل، شرر به جگر زند

صبر من است و توان من سید علی خامنه‌ای

گنبد، نشان شوکت او گلدسته‌‌ محو قامت او

روح نماز و اذان من سید علی خامنه‌ای

آقای این همه مرد و زن بابای کودکان وطن

معشوق نسل جوان من سید علی خامنه‌ای

آمیخت خون همسر او هم خون پاک دختر او

با خون شیر ژیان من سید علی خامنه‌ای

داماد پاک و نژاده‌ را یار و عروس و نواده‌ را

با خویش برده چو جان من سید علی خامنه‌ای

همچون رسول، نوحه‌سرا بنگر علی و فاطمه‌ را

بر نعش سرو روان من سید علی خامنه‌ای

بر پاره‌ی تن خود حسن همچون حسین بوسه زند

بر کشته‌ی رمضان من سید علی خامنه‌ای

تنها نه با ضربان من نامش رود به لبان من

گوید امام زمان من سید علی خامنه‌ای

خصم حرامزاده! ببین ایران و شرق و غرب زمین

گویند جمله به‌سان من سید علی خامنه‌ای

