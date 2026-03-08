به گزارش ایلنا، پویا طالب‌نیا با تاکید بر حفاظت از ابنیه‌های تاریخی در شرایط بحرانی و جنگی گفت: به منظور حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان، نشان «سپر آبی» در موزه‌ها و اماکن تاریخی استان از جمله عمارت سالار سعید (موزه باستان‌شناسی)، عمارت آصف( موزه مردم‌شناسی خانه کُرد) و عمارت خسروآباد سنندج نصب شده است‌.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه «سپر آبی» نهادی بین‌المللی با هدف حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان جنگ است، اظهار کرد: سپر آبی، نشان رسمی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه برای حمایت از دارایی‌های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه است و هدف از نصب آن در اماکن تاریخی، یادآوری مسئولیت جهانی در قبال میراث بشری محسوب می‌شود.

انتهای پیام/