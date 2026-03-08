عزم ملی برای خدمت رسانی شایسته به آسیب دیدگان جنگ/ از تخفیفات گسترده اقامتی تا نظارت میدانی در شمال کشور

به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت فراهم‌سازی فضایی آرام و اطمینان‌بخش برای مردم، اعلام کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رویکردی مسئولانه و میدانی، روند نظارت بر خدمات اقامتی را تشدید کرده است.

او در این باره اظهار کرد: با توجه به جایگاه راهبردی استان‌های شمالی کشور در میزبانی از هم‌وطنان عزیز و آسیب‌دیدگان جنگ، تصمیم گرفتیم شخصا در میدان حضور یافته و کیفیت خدمات‌رسانی را از نزدیک ارزیابی کنیم. در گام نخست، استان مازندران و در ادامه گیلان مورد پایش و بررسی قرار گرفتند تا اطمینان حاصل شود که امنیت، آرامش و کیفیت خدمات برای مردم در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

معاون گردشگری کشور با ابراز رضایت از روند خدمات‌رسانی در واحدهای اقامتی این مناطق، خاطرنشان کرد: روحیه همدلی، همراهی و مسئولیت‌پذیری در میان مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری بسیار بالاست و استانداردهای حرفه‌ای میزبانی به‌خوبی رعایت می‌شود.

او از تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع برای حمایت از مردم خبر داد و افزود: کاهش چشمگیر هزینه‌های اقامت و پذیرایی در واحدهای رسمی، ارائه خدمات ویژه برای تسهیل اسکان خانواده‌ها، ایجاد انعطاف در تعهدات مالی مرتبط با رزروها و خدمات گردشگری و همچنین نگاه حمایتی ویژه به اقشاری که در شرایط اخیر با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، بخشی از این بسته حمایتی است که با همکاری فعالان صنعت گردشگری در حال اجراست.

محسنی‌بندپی در ادامه به بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری فعالان صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: همراهی مثال‌زدنی تأسیسات گردشگری با مردم در این روزها، نشان‌دهنده موقعیت‌شناسی و اخلاق‌مداری فعالان این حوزه است. این درک متقابل و حس مسئولیت اجتماعی موجب شده تا صنعت گردشگری بیش از هر زمان دیگری به معنای واقعی «صنعتی مردمی» جلوه کند.

معاون گردشگری کشور در پایان تاکید کرد: خدمت به مردم یک وظیفه انسانی و سازمانی است که تعطیلی‌بردار نیست و ما لحظه‌ای در مسیر خدمت به هم‌وطنان درنگ نخواهیم کرد. تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه بسیج شده است تا فضایی امن، آرام و قابل اتکا برای مردم عزیز ایران در این سفرها فراهم شود.

او همچنین در جریان این سفر نظارتی، از بخش‌های مختلف تأسیسات گردشگری بازدید کرد و در دیدار با کارکنان و مدیران این مجموعه‌ها، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

