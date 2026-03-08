تخریب اموال فرهنگی و تاریخی از اهداف متجاوزان آمریکایی ـ صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، تجاوز تروریست‌های آمریکایی – صهیونیستی به تمامیت ارضی ایران درحالی به نهمین روز وارد شده است که در روزهای گذشته شهر اردکان در استان یزد که آثار و بناهای خشتی تاریخی متعددی را در خود جای داده است، هدف حملات قرار گرفت.

بناهای خشتی به اندازه‌ای آسیب‌پذیر و شکننده هستند که علاوه بر سیلاب و زلزله، آسیب‌های جزیی به آن‌ها نیز می‌تواند منجر به ریزش بسیاری از بخش‌ها یا نابودی کامل یک بنا شود. با این حال نادری، یکی از کارشناس میراث فرهنگی اردکان در استان یزد، به ایلنا گفت: حملات هوایی اخیر و بمباران برخی نقاط شهر اردکان خسارتی به آثار تاریخی شهر وارد نکرده است.

او تأکید کرد: خوشبختانه در حملات اخیر هیچکدام از بناهای تاریخی اردکان آسیب ندیده است.

شهر تاریخی اردکان با بافت تاریخی ارزشمند، مسجد جامع و خانه‌های خشت و گلی خود، یکی از گنجینه‌های معماری کویری ایران است که خوشبختانه آثار و بناهای تاریخی آن تاکنون از حملات شدید هوایی در امان ماندن است.

میراث ری از حملات جان سالم به در برد

در استان تهران اما روایت کمی پیچیده‌تر است. تهران در ۹ روز گذشته آماج شدیدترین حملات هوایی و بمباران‌های گسترده بوده است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پایتخت ستون‌های دود درهم آمیخته‌اند و تهران را تبدیل به یکی از آسیب دیده‌ترین شهرهای درگیر تجاوزات آمریکایی – صیهونیستی کرده است. با این حال در بمباران اخیر در جنوب تهران و شهرری، محوطه باستانی ری از حملات شدید در امان مانده است.

علی هژبری، مدیر پایگاه میراث فرهنگی ری با اشاره به اینکه خوشبختانه محوطه باستانی ری و دژ رشکان یادگار ارزشمند دوره اشکانیان در جنوب پایتخت در حملات اخیر آسیب ندیده است، به ایلنا گفت: خوشبختانه تاکنون هیچکدام از آثار و بناهای تاریخی ری در حملات موشکی که به شهر ری شد، آسیب ندیده است.

هژبری با اعلام اینکه متاسفانه دو نقطه از شهرری با دو حمله موشکی مورد هدف قرار گرفته است، گفت: این مناطق ارتباطی با پایگاه میراث فرهنگی ری و دژ رشکان نداشته آمد اما بلافاصله به دو رویداد دیگر اشاره و اطلاعی نداریم که آیا در این دو نقطه آثار و محوطه‌های باستانی وجود داشته یا خیر؟

تکاب و تخت سلیمان در آرامش

یکی از حملات صورت گرفته در روزهای گذشته به شهرستان تکاب در آذربایجان غربی بود، منطقه‌ای که یکی از ارزشمندترین میراث جهانی ایران را در خود جای داده است. با این وجود محوطه باستانی تخت سلیمان که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده، خوشبختانه در تجاوزات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به شمال غرب ایران آسیب ندیده است.

شوذب محمدی، فعال میراث فرهنگی در شهرستان تکاب با اشاره به سطح بالای حملات صورت گرفته به این منطقه، به ایلنا گفت: خوشبختانه خسارات ناشی از جنگ به آثار تاریخی آذربایجان غربی نرسید و آسیبی به بناهای تاریخی و میراث فرهنگی تکاب وارد نشده است.

او با اشاره به حملات شدید صورت گرفته به مناطق نظامی و پایگاه‌های موجود در شهر تکاب اعلام کرد: اگرچه حملات بسیار شدید بودند ولی خوشبختانه آسیبی به آثار تاریخی وارد نشده است.

شهرستان تکاب با داشتن مجموعه تاریخی-فرهنگی تخت سلیمان، یکی از مهم‌ترین میراث جهانی ایران در فهرست یونسکو، همواره در کانون توجه کارشناسان بین‌المللی است.

آسیب‌های جدی برای میراث پایتخت

اخبار و گزارش‌های ارسال شده از شهرها و استان‌های کشور اگرچه مشخص می‌کند حجم آسیب‌های وارد شده از جنگ به آثار تاریخی کشور در بسیاری از استان‌ها محدود بوده است اما در مرکز تاریخی تهران، قصه متفاوت است.

شامگاه یکشنبه دهم اسفندماه ۱۴۰۴، تجاوز مشترک دشمن آمریکایی و صهیونیستی به میدان ارگ در خیابان پانزده خرداد، موجی از انفجار را به سمت کاخ گلستان روانه کرد.

کاخ گلستان، کهن‌ترین مجموعه تاریخی تهران و تنها اثر ثبت شده پایتخت در فهرست میراث جهانی یونسکو، در این حملات آسیب دید. بر اساس اطلاعات اولیه، شدت موج انفجار موجب تخریب و آسیب به برخی عناصر معماری کاخ از جمله اُرسی‌ها، درهای چوبی و بخش‌هایی از آینه‌کاری‌ها شد.

در پی آسیب‌های وارد شده به کاخ جهانی گلستان سیدرضا صالحی امیری و رییس کمیسیون ملی یونسکو در ایران و حتی ریاست جمهوری بلافاصله موضع‌گیری کردند و خواستار دخالت یونسکو در حمایت از آثار تاریخی ایران در جنگ شدند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) روز دوشنبه با ابراز نگرانی از تشدید خشونت در خاورمیانه، اعلام کرد که مختصات جغرافیایی محوطه‌های درج شده در فهرست میراث جهانی، برای همه طرف‌های ذی‌ربط ارسال شده است تا از هرگونه آسیب احتمالی به آن‌ها جلوگیری شود.

یونسکو در بیانیه خود یادآوری کرد که اموال فرهنگی تحت حمایت حقوق بین‌الملل به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت بروز درگیری مسلحانه قرار دارد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که کاخ گلستان در نتیجه حملات موشکی آسیب دید و این اقدام را «جنایتی سنگین» و تلاشی برای محو میراث فرهنگی ایران توصیف کرد.

سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، در نامه‌ای به یونسکو خواستار اعزام فوری هیئت کارشناسی به تهران شد.

وی با اشاره به تخریب بخش‌هایی از کاخ گلستان و همچنین آسیب به قسمت‌هایی از بازار بزرگ تهران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بافت تاریخی پایتخت، تأکید کرد که این خسارات مستلزم ارزیابی فنی فوری و اقدامات اضطراری تثبیت و حفاظت است.

