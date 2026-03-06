رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران:

مرزهای زمینی به روی اتباع خارجی باز است

همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر بسته بودن مرزهای زمینی کشور، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اعلام کرد: تمامی مرزهای زمینی کشور به روی اتباع خارجی باز است و آنها می توانند بدون نگرانی از کشور خارج و یا وارد شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حرمت‌الله رفیعی با تکذیب شایعات مرتبط با بسته شدن مرزهای زمینی ایران به ایلنا گفت: بیشترین شایعات مربوط به مرز ترکیه بود که رفت و آمد اتباع خارجی در آن ممنوع شده است اما این مرز به روی اتباع خارجی باز است و آن‌ها می‌توانند به راحتی از مرز ترکیه و ایران تردد کنند. 

او گفت: باتوجه به اینکه برخی مسافران همزمان با آغاز جنگ از سفر انصراف دادند انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت ایران بلافاصله در اطلاعیه‌ای بر لزوم تعیین تکلیف پول‌های پرداخت شده از سوی مسافران به دفاتر مسافرتی و تاسیسات گردشگری و ایرلاین‌ها اعلام نظر کرد و خواستار بازگشت سریع پول سفرهای کنسل شده به مسافران شد. 

رفیعی اعلام کرد: پس از اطلاعیه انجمن معاونت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری نیز با صدور اطلاعیه‌های جداگانه خواستار بازگرداندن سریع پول مردم از سوی ایرلاین‌ها و هتل و مراکز اقامتی شد.

