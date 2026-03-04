شعری که علامه حسن‌زاده آملی درباره شهادت رهبر معظم انقلاب سرود

علامه حسن‌زاده آملی سال‌ها پیش پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب، شعری می‌سراید و در آن از شهادت ایشان سخن می‌گوید.

به گزارش ایلنا، علامه حسن‌زاده آملی سالها پیش به ملاقات رهبر معظم انقلاب رفته و در این دیدار شعری را می‌سراید. 

در این شعر او درباره شهادت رهبر معظم انقلاب سخن می‌گوید. 

دلی دادیم به هم ای داد، ای داد

چه آید بر سرِ این پیر استاد؟

پس از بیست سال دیگر ناگهانی

از اینجا می‌شود او آسمانی

بُوَد جانبازی‌اش پیک سعادت

به غایت آرزو دارد شهادت

سرانجامش به خون آغشته گردد

جهان از رفتنش آشفته گردد 

شَود جسم نحیفش ارباً ارباَ

ز بمب دشمن صهیون، رسوا

ولی خونش نویدی از ظهور است

حضور اندر حضور اندر حضور است

نقاب از چهره مهدی گشاید

سرود فتح و شادی می‌سراید

مداوا می‌کند درد جهان را

تمام دردِ پیدا و نهان را

مکن انشا که این سرِّ نهانی

خودش روزی شود حرفی جهانی 

قلم بردار و بِنْویس این حکایت 

بگو کرده حسن‌زاده روایت 

مکن انشا که این سرِّ نهانی

خودش روزی شود حرفی جهانی

