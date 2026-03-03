به گزارش ایلنا، مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران در واکنش به حمله ناجوانمردانه اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان یادداشتی را منتشر کرد.



در یادداشت مجیدی آمده است:



تاریخ برای آیندگان شهادت خواهد داد که چطور رهبر بزرگش در کنار فرمانده‌های ارشد در کنار مردم بی‌دفاع، کودکان معصوم دخترانه دبستان میناب، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی، بدون هیچ سر پناهی مورد هجوم وحشیانه قرار می‌گیرند و همانند هم به شهادت می‌رسند.



سازمان‌های به‌ اصطلاح بشر دوستانه با سکوت مرگبار خود هم‌پیمان جنایتکاران آمریکا و صهیونیست‌ها می‌شوند.



اشتباه بزرگ دشمنان ایران نداشتن فهم درست از شهادت است. نمی‌دانند که چطور شهادت پیام دارد؛ خون شهید قوی‌تر از هر سلاحی‌ایست؛ هر چه از ما بکشند این ملت استوارتر می‌شود.



در کجای تاریخ سراغ دارید که مردم یک سرزمین اینطور با شجاعت و پایمردی مقابل کل قدرت‌های اهریمنی جهان با اقتدار بایستند؟ امروز مردم دنیا شاهد نمایشی حماسی از مردم سرافراز ایران هستند و دشمنان این سرزمین، این آرزو را به گور خواهند برد که بتوانند در عزم اراده این ملت شریف خللی به‌وجود بیاورند.



بی‌شک پیروزی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود؛ چرا که این وعده خداوند است: یایها الذین ءآمنو ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.

