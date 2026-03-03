تسلیت رئیس سازمان صداوسیما به حسن خجسته
رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی خطاب به حسن خجسته باقرزاده، شهادت رهبر معظم انقلاب و بانوی مجاهده شهیده، منصوره خجسته باقرزاده، همسر رهبر شهید انقلاب و همشیره مؤمنه دکتر خجسته را به این استاد دانشگاه صداوسیما و معاون اسبق صدای رسانه ملی تسلیت گفت.
متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده (زیدعزهالعالی)
سلام علیکم بما صبرتم
ضمن عرض تسلیت، از خداوند منان نزول صبر و سکینه بر قلب جنابعالی و دیگر بازماندگان و بیت معزای قائد حکیم و مرشد و مراد امت، شهید والامقام، حضرت آیتالله امام خامنهای (ره) و همسر شهیده ایشان و همشیره گرانقدر حضرتعالی مسئلت دارم.
ایستادگی وفادارانه و شهادت سرافرازانه بیت مکرم رهبر انقلاب و بهویژه بانوی شهیده، سرکار خانم منصوره خجسته باقرزاده، همسر مؤمنه و مجاهده رهبر معظم انقلاب، در کنار ایشان، نشان عشق زلال، صدق و خلوص، و حمایت بیوقفه و تمامقد ایشان از راه و نگاه قائد شهید امت و ثمره اصالت، صبر ایمانی، استقامت عرفانی و برخورداری از نظر لطف و توفیق الهی آن یار صدیقه بهتأسی از زهرای مرضیه سلاماللهعلیهاست.
در این شبها و روزهای سخت تجاوز آمریکاییصهیونی به میهن عزیز اسلامی و هنگامه نبرد رزمندگان پاکباز ایران با دشمن جنایتکار، دست دعای اینجانب و همکارانتان در سازمان صداوسیما بر آستان بیزوال رب متعال بلند است تا روح پاک آن دو شهید بزرگوار و دیگر شهدای عزیز بیت رهبر انقلاب را در حریم قدس خویش مستقر سازد و شما را که میراثدار این صبر هستید، بر این ثلمه جبرانناپذیر مأجور و منصور بدارد.