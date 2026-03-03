خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیحات جبلی درباره حمله به صداوسیما/ تا آخرین لحظه پرچم رسانه ملی بالا خواهد بود

کد خبر : 1757949
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد: بخش‌هایی از محوطه داخلی صدا و سیما هدف حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت که تاکنون شهید و مجروحی نداشته است و پخش برنامه‌ها ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، پیمان جبلی پس از حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در بامداد سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در گفت‌گویی تلویزیونی اظهار کرد: این سومین حمله است که در طول ماه‌های اخیر علیه سازمان صدا و سیما انجام می‌شود؛ اولین بار در جنگ ۱۲ روزه و دومین بار روز گذشته بود که بخش‌هایی از داخل محوطه جام جم را دشمن هدف قرار داد و امشب هم برای سومین بار هدف قرار گرفت. 

رئیس صدا و سیما ادامه داد: با تمهیدات درنظر گرفته شده، پایداری آنتن، سیگنال‌رسانی و پخش شبکه‌های صدا و سیما به صورت عادی در جریان است. 

او افزود: همکاران عزیز ما در سازمان به ویژه در حوزه‌های زیرساختی خود را برای هرگونه حمله‌ای که دشمن بخواهد به زیرساخت‌ها وارد کند، آماده کرده‌اند و تا الان هم در پخش عادی برنامه موفق بوده اند. تمام شبکه‌های صدا و سیما، ملی و استانی به صورت عادی درحال پخش است. 

جبلی همچنین گفت: تا الان زخمی و شهید نداشته‌ایم و امیدواریم نداشته باشیم. 

او در ادامه گفت: کینه‌ورزی و کینه‌توزی رژیم صهیونیستی نسبت به رسانه و آگاه‌سازی و انعکاس واقعیت و آنچه را دشمن به آن متوسل می‌شود، می‌بینیم؛ انواع و اقسام تحریف‌ها و دروغ‌ها را طی یک عملیات روانی بسیار سنگین اجرا می‌کنند برای اینکه در روحیه مردم بسیار شجاع و عزیز اثر بگذارند، مشخص است که مردم ما را نشناخته‌اند. 

رئیس سازمان صداوسیما همچنین بیان کرد: آن‌ها نسبت به هرگونه انعکاس واقعیت حساسیت نشان می‌دهند و نمی‌خواهند واقعیت‌ها و حقایق به گوش مردم دنیا برسد. واقعیت در ایران این هست که ما یک ملت منسجم با نظام و حکومت و پشت نیروهای مسلح و علیه دشمن جنایتکار هستیم. رهبر عزیز و گرانقدرمان امام شهید ما حضرت امام خامنه‌ای که مقتدا و اسوه مردم ما بودند و هستند، ملتی را تربیت کردند و جامعه و نظامی را داریم می‌بینیم کاملا منسجم، کاملا همراه و این واقعیتی است که رژیم نمی‌خواهد آن را ببیند و درک کند و با استناد به تحریف‌ها و دروغ‌هایش، می‌خواهد اگر در صحنه نبرد واقعی نتوانست حریف کشور عزیز ما باشد، در صحنه افکار عمومی غلبه کند که این اتفاق نخواهد افتاد و همکاران ما در سازمان به مردم تعهد می‌دهند که تا آخرین لحظه پرچم رسانه ملی بالا خواهد بود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل