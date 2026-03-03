توضیحات جبلی درباره حمله به صداوسیما/ تا آخرین لحظه پرچم رسانه ملی بالا خواهد بود

به گزارش ایلنا، پیمان جبلی پس از حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در بامداد سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در گفت‌گویی تلویزیونی اظهار کرد: این سومین حمله است که در طول ماه‌های اخیر علیه سازمان صدا و سیما انجام می‌شود؛ اولین بار در جنگ ۱۲ روزه و دومین بار روز گذشته بود که بخش‌هایی از داخل محوطه جام جم را دشمن هدف قرار داد و امشب هم برای سومین بار هدف قرار گرفت.

رئیس صدا و سیما ادامه داد: با تمهیدات درنظر گرفته شده، پایداری آنتن، سیگنال‌رسانی و پخش شبکه‌های صدا و سیما به صورت عادی در جریان است.

او افزود: همکاران عزیز ما در سازمان به ویژه در حوزه‌های زیرساختی خود را برای هرگونه حمله‌ای که دشمن بخواهد به زیرساخت‌ها وارد کند، آماده کرده‌اند و تا الان هم در پخش عادی برنامه موفق بوده اند. تمام شبکه‌های صدا و سیما، ملی و استانی به صورت عادی درحال پخش است.

جبلی همچنین گفت: تا الان زخمی و شهید نداشته‌ایم و امیدواریم نداشته باشیم.

او در ادامه گفت: کینه‌ورزی و کینه‌توزی رژیم صهیونیستی نسبت به رسانه و آگاه‌سازی و انعکاس واقعیت و آنچه را دشمن به آن متوسل می‌شود، می‌بینیم؛ انواع و اقسام تحریف‌ها و دروغ‌ها را طی یک عملیات روانی بسیار سنگین اجرا می‌کنند برای اینکه در روحیه مردم بسیار شجاع و عزیز اثر بگذارند، مشخص است که مردم ما را نشناخته‌اند.

رئیس سازمان صداوسیما همچنین بیان کرد: آن‌ها نسبت به هرگونه انعکاس واقعیت حساسیت نشان می‌دهند و نمی‌خواهند واقعیت‌ها و حقایق به گوش مردم دنیا برسد. واقعیت در ایران این هست که ما یک ملت منسجم با نظام و حکومت و پشت نیروهای مسلح و علیه دشمن جنایتکار هستیم. رهبر عزیز و گرانقدرمان امام شهید ما حضرت امام خامنه‌ای که مقتدا و اسوه مردم ما بودند و هستند، ملتی را تربیت کردند و جامعه و نظامی را داریم می‌بینیم کاملا منسجم، کاملا همراه و این واقعیتی است که رژیم نمی‌خواهد آن را ببیند و درک کند و با استناد به تحریف‌ها و دروغ‌هایش، می‌خواهد اگر در صحنه نبرد واقعی نتوانست حریف کشور عزیز ما باشد، در صحنه افکار عمومی غلبه کند که این اتفاق نخواهد افتاد و همکاران ما در سازمان به مردم تعهد می‌دهند که تا آخرین لحظه پرچم رسانه ملی بالا خواهد بود.

