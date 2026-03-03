به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما بامداد سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه در گفتگوی تلفنی روی آنتن شبکه خبر درباره حمله رژیم صهیونیستی به اطراف صداوسیما اظهار کرد: بخش هایی از محوطه داخل جام‌جم هدف حمله دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: این سومین حمله در طول ماه‌های اخیر بود که علیه صداوسیما انجام شد. یک حمله در روز ۲۶ خرداد در طول جنگ دوازده روزه و حمله دیگر هم دیروز. خوشبختانه با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، پخش برنامه صداوسیما بصورت عادی در جریان است.

همچنین رئیس صداوسیما در این مصاحبه تاکید کرد: تا الان خبری از شهادت یا مجروحیت کسی نداریم و امیدوارم نداشته باشیم.

انتهای پیام/