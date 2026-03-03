بخشهایی از صداوسیما مورد حمله دشمن قرار گرفت
پیمان جبلی روی آنتن شبکه خبر از دو حمله به صداوسیما در دو روز اخیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما بامداد سهشنبه ۱۲ اسفندماه در گفتگوی تلفنی روی آنتن شبکه خبر درباره حمله رژیم صهیونیستی به اطراف صداوسیما اظهار کرد: بخش هایی از محوطه داخل جامجم هدف حمله دشمن امریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.
وی افزود: این سومین حمله در طول ماههای اخیر بود که علیه صداوسیما انجام شد. یک حمله در روز ۲۶ خرداد در طول جنگ دوازده روزه و حمله دیگر هم دیروز. خوشبختانه با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، پخش برنامه صداوسیما بصورت عادی در جریان است.
همچنین رئیس صداوسیما در این مصاحبه تاکید کرد: تا الان خبری از شهادت یا مجروحیت کسی نداریم و امیدوارم نداشته باشیم.