ملت سرافراز ایران این بار نیز در مقابل دشمن خواهد ایستاد

به گزارش ایلنا، جمعی از آموزشگاه‌های هنری و سینمایی کشور در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای و موشک باران وحشیانه دبستان دخترانه شجره طیبه میناب بیانیه‌ای را صادر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قدس‌سره و جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش و هموطنان مظلوم، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌دفاع اندوهی عمیق بر قلب و جان‌مان گذاشت، این حوادث غم‌انگیز را به تمام آزادمردان و رهروان حقیقت تسلیت عرض می‌نماییم.

حملات پیش دستانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در زمان مذاکره، با حمله به دبستانی در میناب که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان و کادر آموزشی شد، نقاب از چهره تزویر و مشت‌های آهنینی برداشت که پیر فرزانه ما در زیر دستکش‌های مخملین و ظاهر فریبنده دشمن دژخیم می‌دید.

ملت سرافراز ایران این بار نیز دست در دست هم استوار و متحد در مقابل دشمن خواهد ایستاد و با ایمان، توکل و امید به فضل الهی پیروز خواهد شد.

انتهای پیام/