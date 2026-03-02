جمعی از آموزشگاههای هنری و سینمایی کشور:
ملت سرافراز ایران این بار نیز در مقابل دشمن خواهد ایستاد
جمعی از آموزشگاههای هنری و سینمایی کشور در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای و موشک باران وحشیانه دبستان دخترانه شجره طیبه میناب بیانیهای را صادر کردند.
به گزارش ایلنا، جمعی از آموزشگاههای هنری و سینمایی کشور در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای و موشک باران وحشیانه دبستان دخترانه شجره طیبه میناب بیانیهای را صادر کردند.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله خامنهای قدسسره و جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش و هموطنان مظلوم، بهویژه زنان و کودکان بیدفاع اندوهی عمیق بر قلب و جانمان گذاشت، این حوادث غمانگیز را به تمام آزادمردان و رهروان حقیقت تسلیت عرض مینماییم.
حملات پیش دستانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در زمان مذاکره، با حمله به دبستانی در میناب که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان و کادر آموزشی شد، نقاب از چهره تزویر و مشتهای آهنینی برداشت که پیر فرزانه ما در زیر دستکشهای مخملین و ظاهر فریبنده دشمن دژخیم میدید.
ملت سرافراز ایران این بار نیز دست در دست هم استوار و متحد در مقابل دشمن خواهد ایستاد و با ایمان، توکل و امید به فضل الهی پیروز خواهد شد.