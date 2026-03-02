شعر افشین اعلا، برای رهبر شهیدِ انقلاب/ در سوگ او امام زمان ناله‌ می‌کند

افشبن اعلاء شاعر معاصر به تازگی در وصف رهبر انقلاب اسلامی شهید آیت‌الله خامنه‌ای شعری سروده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افشین اعلاء در سوگ رهبر انقلاب  شعری سروده است. 

این قطعه خورشید خاوران نام دارد.

اهریمنی که رهبر ما را شهید کرد

از او حسین ساخت، خودش را یزید کرد

عالم ندیده بود جفایی چنین که خصم

با امتی ز داغ امام شهید کرد

ما را که عشق خامنه‌ای بود جرم‌مان

زین داغ نزد طعنه‌زنان، روسفید کرد

دل، پاره پاره بود ز شمشیر غم ولی

این بار تیغ، اراده‌ی حبل‌الورید کرد

در سوگ او امام زمان ناله‌ می‌کند

آن‌سان که در مصیبت شیخ مفید کرد

پیوست مقتدا به شهیدان راه خویش

آری مراد، عزم وصال مرید کرد

موی جوان در آینه بنگر که شد سپید

از مویه‌‌ها که در غم پیر فقید کرد

جانم فدای قامت سروش که خصم را

در گردباد واقعه، لرزان چو بید کرد

نازم به هیبتش که پس از مرگ سرخ نیز

آتش روان به خرمن خصم پلید کرد

با خون خویش کشتی اسلام را چو نوح

نزدیک‌تر به ساحل و صبح امید کرد

خورشید خاوران به فلک خیمه زد ولی

بر باختر عذاب خدا را شدید کرد

قوم لئیم! بهر هلاکت به صف شوید

زیرا جحیم، غرش "هل من مزید" کرد

انتهای پیام/
