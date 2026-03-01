تسلیت رئیس رسانه ملی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب
پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در پی شهادت رهبر معظم انقلاب متن پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی شهادت قائد امت، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدس سره) را به عموم مردم داغدار ایران تسلیت گفت.
متن پیام پیمان جبلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با دلی آکنده از اندوهی جانکاه و غمی بیپایان و دیدگانی اشکبار از فراق قائد سرافراز امت و رهبر گرانقدر و جان برکف انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای( قدس الله نفسه الزکیه)، شهادت آن اسوه حکمت، شجاعت و مجسمه تقوا و ورع و اخلاق و مصداق روشن امام امت را از سوی خود و همکارانم در رسانه ملی به مردم داغدار و دل شکسته ایران اسلامی تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
خوشا به حال ما که عصر پرشکوه آن نایب امام عصر (عج) و سیدالشهدای انقلاب اسلامی را زیستیم و دوران پرفروغ و سراسر افتخار و عزت و شرف رهبری آن بزرگوار را درک کردیم. و بدا به حال ما که در زمانی که بیش از همیشه به وجود ذیجود و راهبری مشکل گشایش نیاز داشتیم از دستش دادیم و در فراقش سوختیم. آنچه شاید اندک درمانی برای این درد کشنده باشد این حقیقت غیرقابلانکار است که اگر آقایمان را امروز در میان نداریم، پروردگارش را داریم که از همه کس و همه چیز بزرگتر و قدرتمندتر است. همان بشارتی که در هنگامه احد به یاران پیامبر داده شد که اگر محمد (ص) شهید شده، خدای محمد زنده است.
الله اکبر! آری خامنهای زنده است، چون خدایش زنده است. او زنده است، چون آرمانهایش زنده است. او نرفته است، بلکه همچنان راه و نگاه و خط و مکتبش مشعشع است و راهنما. هموست که به مصداق کلام خدا روزیخوار نزد پروردگارش است و از مولایش طلب مژده میکند که جا ماندگان به او ملحق شوند که حزن و اندوهی بر آنان نیست.
خدایا تاب تحمل این فجیعه عظمی را به ما ارزانی کن و روح آن امام شهید را از ما در ادامه مسیر نورانیاش راضی بدار و او را همراه با همه شهدای راه حق و عدالت با معصومان و شهدا و اولیاء و مولایش امام راحل محشور و همنشین فرما.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صدا و سیما