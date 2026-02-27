به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از برگزاری آخرین نشست هماهنگی این دفتر با شرکت‌های بخش‌خصوصی در روز چهارشنبه ۶ اسفند خبر داد؛ نشستی که با محوریت «شبکه‌سازی محصولات صنایع‌دستی» و «بهینه‌سازی کانال‌های توزیع» برگزار شد و به تصمیمات اجرایی مهمی انجامید.

اوجانی با تبیین ضرورت‌های ساختاری در حوزه بازار صنایع‌دستی تصریح کرد: شبکه‌سازی مؤثر و اصلاح سازوکارهای توزیع، از برنامه‌های بنیادین معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی است که طی ماه‌های گذشته با رویکرد سیاست‌گذاری فعال، طراحی مدل‌های مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد حکمرانی‌محور این برنامه افزود: در این جلسه مقرر شد معاونت صنایع‌دستی استان تهران به‌عنوان پایلوت، راهبری و استقرار الگوی حکمرانی شبکه توزیع را عهده‌دار شود تا با طراحی سازوکارهای عملیاتی، امکان تعمیم این مدل به سایر استان‌ها فراهم شود.

مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی تاکید کرد: در چارچوب این طرح، بخش‌خصوصی با اولویت‌دهی به استان‌های کم‌برخوردار، ماموریت خواهد یافت نسبت به توسعه شبکه‌های توزیع، تقویت زنجیره ارزش و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف اقدام کند.

اوجانی با بیان اینکه بازآرایی ساختار بازار صنایع‌دستی مستلزم هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند و حضور مؤثر بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت‌های بازاریابی و تجاری‌سازی، از دغدغه‌های اصلی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور نیز با نگاه راهبردی، تحقق این اولویت را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت گذار از فروش‌های پراکنده و سنتی به سمت نظام توزیع شبکه‌ای، داده‌محور و پایدار خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند ضمن تقویت بنیان‌های اقتصادی صنایع‌دستی، به صیانت از هویت‌فرهنگی و ارتقای معیشت فعالان این عرصه بینجامد.

