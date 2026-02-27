گردشگری ایران نیازمند بازآرایی ساختاری برای تحقق افق جذب ۱۵ میلیون گردشگر است/ دیپلماسی فرهنگی مکمل دیپلماسی سیاسی در بازسازی تصویر ایران است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تبیین روندهای آماری، ظرفیتهای سرمایهگذاری و سهم اقتصادی گردشگری در تولید ناخالص داخلی، بر ضرورت «بازمهندسی ساختار، تثبیت محیط پیشبینیپذیر و تقویت دیپلماسی فرهنگی» برای عبور از نوسانات و تحقق اهداف ملی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی، نشست شورای راهبردی بینالملل و دیپلماسی عمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور سیدرضا صالحیامیری، حجتالله ایوبی و دیگر اعضای شورا در دفتر مرکز امور بینالملل و دیپلماسی این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، سیدرضا صالحیامیری، مسئله محوری حوزه میراثفرهنگی و گردشگری را «ضرورت ارتقای ساختار حکمرانی و افزایش تابآوری نهادی» عنوان کرد و گفت: گردشگری صنعتی است که بهشدت به متغیرهای محیطی وابسته است؛ از اینرو بدون طراحی ساختار منعطف، برنامهمحور و آیندهپژوهانه، امکان تثبیت رشد پایدار وجود ندارد.
برنامه پنجساله تحول؛ از سطح ملی تا اجرا در استان و شهرستان
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تدوین و عملیاتیسازی برنامه پنجساله تحول در این وزارتخانه اظهار کرد: این برنامه در سطح ملی طراحی و سپس به برنامههای عملیاتی استانی و اجرایی شهرستانی تفکیک شد تا زنجیره سیاستگذاری تا اجرا یکپارچه و همراستا شود. اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۷ با رویکرد نتیجهمحور در حال پیگیری است.
۸۳۰ همت سرمایهگذاری فعال؛ نشانه اعتماد بخش خصوصی
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: در حال حاضر ۷۳۴ پروژه فعال گردشگری در کشور با حجم سرمایهگذاری ۸۳۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست؛ رقمی در مقیاس ملی که بیانگر اعتماد سرمایهگذاران به آینده این صنعت است.
وی ادامه داد: حمایتهای مالی از طریق شبکه بانکی، تعامل با بانک مرکزی و بهرهگیری از ظرفیت صندوقها با هدف حفظ جریان سرمایهگذاری و تکمیل پروژهها در دستور کار قرار دارد. رویکرد ما، صیانت از سرمایهگذاری و تقویت انگیزه فعالان اقتصادی است.
گردشگری؛ پیشران اقتصاد ملی
صالحیامیری با اشاره به سهم گردشگری در اقتصاد کشور اظهار داشت: گردشگری حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۰ درصد گردش مالی روزانه کشور را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان میدهد که این صنعت نه یک بخش حاشیهای، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است.
وی افزود: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در زنجیره ارزش گردشگری اشتغال دارند. پایداری این اشتغال مستلزم تقویت تقاضا، توسعه بازارهای هدف و تنوعبخشی به محصولات گردشگری است.
ظرفیتهای ارزآور؛ از گردشگری عمومی تا سلامت
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ابعاد ارزآوری این صنعت گفت: میانگین هزینهکرد هر گردشگر خارجی در ایران قابل توجه است و در برخی بازارها این رقم به چند هزار دلار میرسد. در حوزه گردشگری سلامت نیز ظرفیتهای قابل توجهی ایجاد شده و زیرساختهای درمانی کشور طی سالهای اخیر ارتقا یافته است.
وی تاکید کرد: توسعه گردشگری سلامت، فرهنگی، زیارتی و طبیعتگردی میتواند به تنوعبخشی سبد گردشگری کشور و افزایش درآمد سرانه هر گردشگر کمک کند.
دیپلماسی فرهنگی؛ راهبرد تکمیلکننده دیپلماسی سیاسی
صالحیامیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت همافزایی میان حوزه فرهنگ و سیاست خارجی گفت: دیپلماسی فرهنگی مکمل دیپلماسی سیاسی است. بازتعریف تصویر ایران در افکار عمومی جهان، توسعه تعاملات فرهنگی و تقویت ارتباطات مردمبامردم میتواند زمینهساز افزایش اعتماد و رونق گردشگری باشد.
وی افزود: برای عبور از نوسانات و دستیابی به رشد پایدار، نیازمند یک اتاق فکر راهبردی با حضور نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخشخصوصی هستیم تا سازوکارهای برونرفت و تثبیت رشد را طراحی کنند.
وزیر میراثفرهنگی در جمعبندی تاکید کرد: گردشگری ایران از ظرفیتهای تمدنی، فرهنگی و طبیعی بیبدیلی برخوردار است. با اصلاح ساختار، تقویت دیپلماسی فرهنگی و حمایت هدفمند از سرمایهگذاری، میتوان افق ۱۵ میلیون گردشگر را در بازهای قابل تحقق، به واقعیت تبدیل کرد.