پیشنهاد تدوین بسته حمایتی گردشگری توسط اتاق بازرگانی روز میز وزیر میراث فرهنگی

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی برای تدوین بسته حمایتی فعالان صنعت گردشگری تویط اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال شد و در صورت موافقت سیدرضا صالحی امیری با این پیشنهاد جزئیات حمایت های لازم از فعالان گردشگری کشور که در ماه های اخیر بدون درآمد متحمل فشارهای اقتصادی و زیان ناشی از رکود سفر شدند توسط اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت ارایه می شود.

برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و دریافت گزارش‌های میدانی از وضعیت تشکل‌ها و فعالان گردشگری و برآورد اولیه از میزان زیان دهی آن ها در حوادث اخیر و تداوم بیکاری فعالان گردشگری پس از جنگ 12 روزه، موضوع جبران خسارات ناشی از اتفاقات اخیر در دستور کار تشکل های بخش خصوصی و دولت قرار گرفت.

کاهش شدید سفرهای داخلی و ورودی، لغو تورها، افت ضریب اشغال هتل‌ها و رکود فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، فشار قابل توجهی به بدنه صنعت گردشگری کشور وارد کرد و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تاثیر خسارات وارد شده به فعالان گردشگری طی دو ماه اخیر از دولت خواست با ارایه تسهیلات به فعالان حوزه سفر و گردشگری و اعلام شرایط اضطراری در صنعت گردشگری از زیاندهی بیشتر این صنعت جلوگیری کند.

پس از این هشدارها بود که صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و بخش های مرتبط این اتاق برای تدوین بسته های حمایتی از صنعت گردشگری ایران خبر داد و با ارسال نامه ای به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از سیدرضا صالحی امیری خواست حمایت فوری از فعالان صنعت گردشگری را در دستور کار قرار دهد و در همکاری با اتاق بازرگانی ایران بسته های حمایتی برای فعالان صنعت گردشگری کشور که دچار زیاندهی در کسب و کار خود شده بودند تدوین شود.

موافقت معاونت گردشگری با واگذاری وظیفه تدوین بسته های حمایتی به اتاق ایران

پس از ارسال این نامه انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد کرد که مسئولیت تدوین بسته جبران زیان‌های صنعت گردشگری به اتاق بازرگانی ایران واگذار شود. در این نامه تأکید شده بود که اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و در تعامل مستقیم با تشکل‌های تخصصی، می‌تواند با جمع‌آوری دیدگاه‌های میدانی و کارشناسی، بسته‌ای واقع‌بینانه، اجرایی و متناسب با نیازهای فعالان صنعت گردشگری طراحی کند.

هدف از این درخواست نیز کاربردی بودن بسته‌های حمایتی از صنعت گردشگری و دوری از شعارزدگی در موضوع حمایت های دولتی است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، بسته حمایتی از فعالان صنعت گردشگری که در حوادث اخیر دچار زیان دهی شدید شده اند شامل راهکارهای عملیاتی همچون پرداخت تسهیلات مالی، تعویق یا تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای، حمایت از حفظ اشتغال، مشوق‌های سفر و برنامه‌های بازاریابی برای بازگرداندن گردشگران داخلی و خارجی است.

سیدمصطفی موسوی رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که اتاق بازرگانی ایران آمادگی کامل برای تدوین بسته های حمایتی از فعالان گردشگری را دارد اعلام کرد: جلسه مشترک بررسی جزئیات بسته حمایتی خسارات صنعت گردشگری روز یکشنبه (۱۰ اسفندماه) با حضور روسای تشکل های گردشگری و متخصصین این صنعت در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.

به گفته او، این نشست با حضور گسترده نمایندگان تشکل‌های گردشگری شامل جامعه هتلداران، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، کانون راهنمایان گردشگری، انجمن تورگردانان ایران، مؤسسات آموزشی گردشگری و جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه تشکیل می‌شود تا جمع بندی های لازم درباره جزئیات و چگونگی حمایت های دولتی از فعالان خسارت دیده صنعت گردشگری انجام شود.

موسوی تأکید کرد: در این نشست تلاش خواهد شد نظرات تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت گردشگری دریافت و جمع‌بندی شود تا بسته حمایتی نهایی، منعکس‌کننده دغدغه‌های واقعی فعالان این بخش باشد.

بسته حمایتی با حضور تشکل های گردشگری تدوین می شود

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: رویکرد ما تدوین بسته‌ای مشارکتی است؛ به این معنا که پیشنهادها از دل بخش خصوصی استخراج و پس از جمع‌بندی کارشناسی، به دولت و وزارت میراث فرهنگی ارائه شود.

به گفته موسوی، صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدمات‌محور و وابستگی مستقیم به امنیت روانی و ثبات اقتصادی، بیش از بسیاری از بخش‌ها در برابر تحولات اجتماعی و سیاسی آسیب‌پذیر است. از این رو، طراحی سازوکارهای حمایتی هدفمند می‌تواند از تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیرو و خروج سرمایه انسانی متخصص از این صنعت جلوگیری کند.

سیدمصطفی موسوی اعلام کرد: قرار است پس از برگزاری نشست ۱۰ اسفند و نهایی شدن پیشنهادها، بسته تدوین‌شده در قالب یک سند رسمی به دولت ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب، زمینه اجرای آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود تا گامی مؤثر در جهت احیای صنعت گردشگری و بازگرداندن رونق به این بخش مهم اقتصادی کشور برداشته شود.

