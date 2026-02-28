داریوش باباییان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
افزایش قیمت بلیت سینما کمتر از میزان تورم موجود است/ اعلام قیمتهای پیشنهاد شده انجمن پخشکنندگان سینمایی
داریوش باباییان معتقد است که با توجه به تورم اقتصادی موجود لازم است که برای سال آینده قیمت بلیتهای سینما افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر سال با نزدیک شدن به ایام نوروز و سال جدید موضوع افزایش قیمت بلیت سینما به تناسب تورم اقتصادی موجود و نوسانات ارزی به مسئلهای در سینما تبدیل میشود. طبیعتاً با پایین رفتن قدرت خرید مردم سینما به عنوان یک تفریح از اولویت خارج میشود و هر تصمیمی برای تغییر قیمت بلیت سینما باید با ملاحظاتی جدی صورت بگیرد تا هم امکان سینما رفتن برای عموم مردم از بین نرود و ارتباط مخاطب با سینما حفظ شود و هم سینما بتواند با فروش بلیت به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.
عوامل مختلفی را میتوان در کاهش میزان مخاطب مدنظر داشت اما مطمئناً کاهش قدرت خرید مردم یکی از اصلیترین عوامل این اتفاق است. سال جاری سینمای مدرن با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، سینمای ممتاز ۸۰ هزار تومان و سینمای درجه یک با قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان بلیت فروختند و به نظر میرسد که با همین رویکرد و تعیین قیمت با توجه به سطحبندی سینماها سال آینده بلیت سینماها با افزایش قیمت همراه خواهند بود.
داریوش باباییان از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی موسسات پخش سینمایی درباره لزوم افزایش قیمت بلیت به ایلنا گفت: اقتصاد کشور وضعیت خوبی ندارد، مردم با مشکلات اقتصادی متعددی درگیر هستند و قیمت همه چیز در یک سال گذشته افزایش داشته و برخی اقلام حتی روزانه تغییر قیمت داشتهاند اما قیمت بلیت سینما کاملاً ثابت بوده و تغییری نداشته است در حالیکه هزینه تولید فیلم و حتی اداره سالنهای سینما افزایش داشته است.
باباییان خاطرنشان کرد: بسیاری بر این عقیدهاند که قیمت بلیت سینما افزایش نداشته باشد و سینما با حمایتهای دولت هزینههای خود را تأمین کند در حالیکه این اتفاق امکانپذیر نیست. وقتی قیمت هر چیزی افزایش داشته و حتی برای خرید یک پفک نسبت به اول سال باید چند برابر هزینه کنید چرا سینما نباید قیمت بلیتش را با این شرایط تطبیق دهد؟ در حال حاضر بلیت برخی نمایشهای تئاتر به بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان میرسد و علاقهمندان همین بلیت را میخرند و به تماشای نمایشها میروند و بلیت سینما که چند برابر ارزانتر است را نمیتوان گران دانست.
وی افزود: انجمن صنفی موسسات پخش سینمایی قیمت بلیت را برای سال آینده در سه نرخ ۱۸۰ هزار تومان، ۱۴۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده که هر کدام ۱۰ درصد ارزش افزوده دارند و به مبلغ ۱۹۸ هزار، ۱۵۴ هزار و ۱۱۰ هزار تومان میرسند که واقعاً مبالغ بالایی نیستند و حتی در قیاس با تورمی که شاهد هستیم باید مبلغ بلیت بیشتر از این باشد اما قطعاً در این میان باید این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که سینما جزو مخارج ضروری مردم نیست و نباید به اندازهای رشد قیمت داشته باشیم که کمتر کسی به سینما بیاید و مخاطب کاهش داشته باشد.
این تهیهکننده در ادامه گفت: مبالغی که پیشنهاد شده در جلسات مختلف تعیین شدند و باید بگویم که تعیین این قیمتها در بررسیهای دقیق و به شکلی کارشناسانه صورت گرفتهاند و احتمالاً به زودی ابلاغ خواهند شد.
باباییان درباره طرح نیمبها شدن روزهای یکشنبه و سهشنبه اظهار کرد: علاوه بر اینکه فروش بلیت در این دو روز کاملاً نیمبها خواهد بود در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز از صبح تا ساعت ۱۹ همه بلیتها نیم بها به فروش میرسند و تنها چند سانس پایانی تمام بها خواهند بود و در طول هفته نیز فقط پنجشنبه و جمعه بلیت به طور کامل تمام بها به فروش میرسد.
وی افزود: کارشناسی و بررسیهای بسیاری برای تعیین قیمت بلیت و طرح نیمبها بودن بلیتها صورت گرفته و همه مسائل از جمله امکان سینما رفتن برای همه اقشار جامعه در روزهای مختلف هفته در نظر گرفته شده و برای هزینه کمتر میشود ساعات نیم بها به سینماهایی رفت که سطح سوم قیمت بلیت را دارند.
باباییان در پایان اظهار کرد: سینما برای اینکه یک صنعت پویا باشد باید بتواند هزینههای خودش را تأمین کند. با رونق گرفتن پلتفرمها و دستمزدهای بالایی که به عوامل و به خصوص بازیگران داده میشود، هزینههای تولید فیلم سینمایی افزایش چشمگیری داشته و اگر قرار باشد که متناسب با این وضعیت به درباره قیمت بلیت تجدیدنظر کنیم، مبالغ تعیین شده ارقام بسیار پایینی دارند.