پویا طالب‌نیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح برنامه‌های این اداره‌کل با اشاره به رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان اعلام کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی چندین پروژه را تعریف کرده‌ایم. یکی از پروژه‌ها در راستای افزایش سطح و تعداد موزه‌ها در استان کردستان و بالاخص شهر سنندج تعریف شده است. در این پروژه سعی کردیم موزه‌های شاخص را تعریف و براساس برنامه‌ای که داریم، موزه‌های جدیدی را نیز تعریف کنیم.

کاخ‌موزه خسروآباد؛ پروژه شاخص در سنندج

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این استان افزود: در سفری که وزیر میراث فرهنگی به استان کردستان داشت، پروژه کاخ‌موزه خسروآباد تعریف شد. این بنا یکی از شاخص‌ترین عمارت‌های غرب کشور در شهر سنندج است.

طالب‌نیا افزود: پروژه عمارت خسروآباد را در دست اقدام داریم و وزارت میراث فرهنگی نیز اعتبار بسیار خوبی برای آن گذاشته است. شخص وزیر نیز این پروژه را به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص وزارتخانه تعریف کرده‌ و ظرف سه ماه گذشته طرح محتوایی و مطالعات اولیه آن هم تأیید شده و در حال نهایی شدن است. هفته گذشته نیز اعتبار خوبی برای مرمت و تجهیز این عمارت از محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شد.

افزایش تعداد موزه‌ها به ۱۰ موزه

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر حدود چهار موزه دولتی و خصوصی در استان کردستان فعال است، گفت: شش موزه جدید نیز راه‌اندازی می شود. موزه خانه کرد در سنندج، موزه باستان‌شناسی در سنندج، سایت‌موزه کرفتو و یک موزه خصوصی در روستای پالنگان از جمله این موارد هستند.

طالب‌نیا ادامه داد: افتتاح پنج موزه دیگر و پروژه‌های دیگر هم در دست اقدام است که یکی از آنها موزه تاریخی اسب‌سواری کردستان است که با همکاری بخش خصوصی و حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام می‌شود. همچنین برای این استان موزه ‌رستوران تعریف شده که در غرب کشور نمونه‌ای از آن وجود ندارد.

او گفت: با همکاری بانک ملی استان کردستان نیز در حال راه‌اندازی موزه سکه هستیم. علاوه بر این، کاخ‌موزه خسروآباد و موزه هنرهای سنتی را داریم که یکی دیگر از بناهای تاریخی سنندج و در حال تبدیل به موزه کامل هنرهای سنتی است.

وی تأکید کرد: این اقدامات هم باعث احیای بناهای تاریخی می‌شود و هم معرفی آثار تاریخی را به دنبال دارد و ظرفیت بیشتری برای ماندگاری گردشگر در شهر سنندج ایجاد می‌کند.

واگذاری بناهای تاریخی و تشکیل کارگروه ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان با اشاره به فاز دوم برنامه‌های احیای بناهای تاریخی گفت: فاز دوم، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری بناها در قالب ماده ۲۷ و صندوق احیاء است. این بناها طی سنوات گذشته به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واگذار شده‌اند.

وی افزود: اکنون کارگروه ویژه‌ای برای رصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در نظر گرفته‌ شده تا هرچه سریع‌تر بتوان پروژه‌ها را به سرانجام رساند. اگر هم موانع و مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد، در این کارگروه بررسی می‌شود تا با تسهیل‌گری و رفع موانع، پروژه‌ها زودتر به نتیجه برسند.

او تصریح کرد: چارچوب و ضوابطی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا براساس آن اقدام کنند و زمان از دست نرود.

طالب نیا گفت: هدف این است که با کمترین خطا و در کوتاه‌ترین زمان، زیرساخت‌های گردشگری ایجاد شود و اکثر بناهای واگذار شده نیز به فضاهای اقامتی و هتل‌بوتیک تبدیل شوند. این رویکرد به عنوان یک کلان‌پروژه در سیاست‌گذاری احیای بناهای تاریخی در نظر گرفته شده است. چون نمی‌خواهیم طرحی ارائه و رد شود و دوباره‌کاری صورت گیرد.

تعیین تکلیف هتل لاله سنندج پس از دو دهه توقف

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان با بیان اینکه برنامه‌ها به‌صورت چندوجهی دنبال می‌شود افزود: در همین مدت کوتاه مجوزهای زیادی برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی صادر شده است.

وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استان را ادامه فعالیت احداث هتل لاله سنندج اعلام کرد و گفت: این هتل متأسفانه نزدیک به دو دهه با وجود پیشرفت فیزیکی تعطیل بود که در سفر وزیر، هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته شد تا در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و بتوان پروژه را به سرانجام رساند. این هتل همچنین یکی از مهم‌ترین پروژه‌های هتلداری غرب کشور است.

به گفته وی، چند هتل دیگر نیز در استان وجود دارد که تسهیلاتی از سوی بانک‌های مختلف برای آنها در نظر گرفته شده و اداره‌کل میراث‌فرهنگی از آنها حمایت می‌کند تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

کردستان در مسیر پایتخت گردشگری رویدادمحور

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کردستان با اشاره به جایگاه گردشگری این استان در سال‌های اخیر گفت: کردستان طی یک دهه گذشته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به دلیل رویدادهای برگزار شده، شرایط آب‌وهوایی و اقلیم و طبیعتی که دارد، به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برنامه اصلی ما در سیاست کلان گردشگری این است که کردستان را به عنوان پایتخت گردشگری رویدادمحور به استان‌های مختلف معرفی کنیم. چون در حوزه رویدادها در سطح ملی و بین‌المللی، می‌توان هر ماه دو تا سه رویداد را برنامه ریزی و اجرا کرد.

طالب‌نیا با اشاره به همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها در حوزه گردشگری رویدادمحور افزود: سایر ارگان‌ها نیز پای کار آمده‌اند و کارگروه مشترک نیز تشکیل شده است. به عنوان مثال، وزارت ارشاد تئاتر خیابانی مریوان را که یک رویداد بین‌المللی است برگزار می‌کند، همچنین تئاتر کردی سقز و مراسم هل‌پرکه بانه که جشن رقص کردی است، در تاریخ مشخص برگزار می‌شود. تمام این رویدادها را احصا می‌کنیم تا در قالب تقویم رویدادها به وزارتخانه معرفی شود و کردستان به قطب رویدادهای کشور تبدیل شود.

لزوم ساماندهی گردشگران اقلیم کردستان عراق

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان در پاسخ به این پرسش ایلنا که آیا از اقلیم کردستان عراق گردشگر به استان کردستان وارد می‌شود یا گردشگران آن منطقه به سایر استان های کشور سفر می‌کنند؟ گفت: گردشگران زیادی از اقلیم کردستان عراق هستند. اما به لحاظ ساماندهی با مشکلات مواجه هستیم و نمی‌توانیم از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم. البته چالش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد که لزومی به طرح رسانه‌ای آنها وجود ندارد.

به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، مجموعه اقدامات صورت گرفته، با هدف احیای بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، افزایش ماندگاری گردشگران و تثبیت جایگاه کردستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور دنبال می‌شود.

انتهای پیام/