پیکر سعید پیردوست در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد
پیکر سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
به گزارش ایلنا، مراسم خاکسپاری سعید پیردوست امروز ۱۸دی ماه با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.
زندهیاد سعید پیردوست کنار رجبعلی عبادیپور به خاک سپرده شد.
مزار این هنرمند فقید در قطعه هنرمندان در کنار مسعود ولدبیگی و کامبوزیا پرتوی است.
این بازیگر در مجموعههای «پاورچین»، «نقطهچین»، «شبهای برره» و «مرد هزار چهره» ایفای نقش کرده است.
زنده یاد پیردوست ۱۶ دی در ۸۵ سالگی درگذشت.