دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان با مدیرعامل بنیاد رودکی
محمدصادق فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان با محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در ادامه برنامه ریزی برای توسعه تعاملات فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، دیدار محمدصادق فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان با محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی ۱۷ دی در محل دفتر مدیرعامل بنیاد رودکی برگزار شد.
در این دیدار محمد الهیاری فومنی ضمن تشریح مأموریتها، ظرفیتها و دستاوردهای بنیاد رودکی، به نقش مهم این بنیاد در دیپلماسی فرهنگی و هنری و گسترش مبادلات هنری میان ایران و سایر کشورها اشاره کرد. وی با تأکید بر توانمندیهای موجود در حوزه موسیقی، نمایش و…، بنیاد رودکی را یکی از مراکز مهم و مؤثر فرهنگی کشور برای توسعه مبادلات بینالمللی دانست.
در جریان این نشست، دو طرف درباره راهکارهای بهرهمندی از ظرفیت ارکسترهای ایران و صربستان و امکان برگزاری اجراهای مشترک ارکسترال به تبادل نظر پرداختند. همچنین مبادله گروههای هنری دو کشور با هدف اجرا در ایران و صربستان و حضور متقابل در جشنوارههای رسمی و معتبر هنری از دیگر محورهای مورد بحث بود.
استفاده از ظرفیتهای برج آزادی در راستای تقویت روابط فرهنگی دو کشور، همکاری در برگزاری روز ملی ایران و صربستان از طریق اجرای برنامههای هنری مشترک و معرفی عمیقتر فرهنگ و هنر دو ملت و نیز تولید آثار مشترک هنری در حوزه موسیقی و نمایش از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست بر اهمیت حضور قدرتمند و اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۷ صربستان تأکید شد و ظرفیتهای بنیاد رودکی برای نقشآفرینی در این رویداد بینالمللی مورد توجه قرار گرفت.
محمدصادق فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در صربستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از آشنایی نزدیک با ظرفیتها و فعالیتهای بنیاد رودکی، بر آمادگی سفارت ایران در صربستان برای بهرهگیری از این توانمندیها در راستای تقویت روابط فرهنگی و هنری دو کشور تأکید کرد و این تعاملات را بستری مؤثر برای تعمیق روابط دوجانبه دانست.
در پایان، طرفین بر تداوم گفتوگوها و پیگیری عملی موضوعات مطرحشده بهمنظور تحقق همکاریهای مشترک فرهنگی و هنری تأکید کردند.
سید امیرعباس ستایشگر معاون آفرینشهای هنری بنیاد رودکی و بهزاد محمدی رئیس اداره همکاریهای فرهنگی مرکز دیپلماسی عمومی و سمنهای وزارت خارجه نیز در این جلسه حضور داشتند و در جریان مباحث و تبادل نظرهای انجامشده قرار گرفتند.