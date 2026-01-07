فیلم سینمایی «بالماسکه» تحویل دبیرخانه جشنواره فجر شد
فیلم سینمایی بالماسکه به تهیهکنندگی حجتاله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی پس از تکمیل مراحل پس از تولید تحویل دبیرخانه جشنواره فجر شد.
به گزارش ایلنا، یزدان عشیری به عنوان جانشین تهیهکننده و سیدمسعود اطیابی به عنوان مشاور کارگردان در این فیلم همکاری کردند.
بالماسکه اقتباسی فرهنگی از فیلم سینمایی «Marty-مارتی» محصول ۱۹۵۵ و برندهی نخل طلای کن و ۴جایزه اسکار است و قصه ان بر محور جستجوی هویت گمشده است.
مشخصات فیلم:
تهیه کننده: حجت اله رئیسی، جانشین تهیه کننده: یزدان عشیری، نویسندگان: حجتاله رئیسی و فرخنده شهابی، کارگردان: محمدمهدی حبیبی، مشاور کارگردان: سیدمسعود اطیابی، مجری طرح: مهدی حسینی، مشاور پروژه: علی مجیدی، مدیر هنری: حمید جاوید، مدیر فیلمبرداری: حسین اسدی، طراح صحنه: نفیسه موسی کاظم، طراح لباس: زهره سلطانی، طراح گریم: گلی نیسنی، تدوین: سیده مهسا اطیابی، طراحی و ترکیب صدا: سیدمحمود موسوینژاد، صدابردار: علی عبدالحسینی، آهنگساز: نیما عظیمی نژاد، طراح جلوههای ویژه کامپیوتری: مهدی نوروزیانی، طراح جلوههای ویژه میدانی: مجید حیدری، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، مدیر تولید: امیر بخشنده، جانشین مدیر تولید: مهدی پوربهی، دستیار یک کارگردان و برنامهریز: بیژن حجازی، عکاس: حسام عباسی، طراح پوستر: مرجان رضایی، مدیر روابطعمومی: فاطمه پزشکی
بازیگران: ابوالفضل پورعرب، شهرام قائدی، فرزانه قاسمزاده، سعیده عرب، مهری آلآقا، جواد پولادی، محمد امیری، فاطمه حاجوی و با معرفی ماهنی مهرپور و حمید جاوید