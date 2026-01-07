خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه انفرادی «بسامد» برگزار می‌شود/ هندسه تکرار
نمایشگاه «بسامد»، شامل آثار امیرحسین جباری روز جمعه ۱۹ دی‌ماه افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی از آثار امیرحسین جباری با عنوان «بسامد»، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه به نمایش درمی‌آید. 

این نمایشگاه با آثار حجم از این هنرمند و تمرکز بر هندسه در شکل‌گیری فرم هر اثر شکل گرفته و هویت طراحی ایرانی را با متریال فلزی متجلی کرده است. 

در بیانیه‌ی نمایشگاه «بسامد» نوشته شده:

«بسامد، کوششی برای بازنمایی هندسه‌ی ایرانی در زمان معاصر است؛ مجموعه‌ای از مجسمه‌های فلزی که می‌کوشند نظم پنهان جهان را در لابه‌لای نور و سکوت، از نو روایت کنند. خلق هر اثر مبتنی بر تکرار فرم با صفحات براق فلزی است. در حقیقت سعی شده تا تضاد بین سردی و صلبیت آهن با مفهومی شاعرانه از گذشته پیوند داده شود و این بار در ریتمی متوازن و تلفیق نور، فضایی جدید را ایجاد می‌کند و با جابه‌جایی نگاه، چهره‌ای نو از خود آشکار می‌سازد. نور در لبه‌ها می‌شکند، سایه‌ها جابه‌جا می‌شوند و چشم، در هر لحظه تصویری دیگر را تجربه می‌کند. «بسامد» گفت‌وگویی است میان میراث و اکنون؛ تلاشی برای آشکار کردن ریشه‌هایی که در تاریخ تنیده‌اند و جوانه‌هایی که در بستر فناوری امروز سر برمی‌آورند. پژواکی از هویت طراحی ایرانی و انعکاسی که گذشته را می‌کاود و اکنون را می‌سازد. »

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از تاریخ ۱۹ دی ماه تا ۳ بهمن از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در باگالری حضور یابند. 

نشانی: بلوار ارتش، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن‌بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳

