به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی از آثار امیرحسین جباری با عنوان «بسامد»، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه به نمایش درمی‌آید.

این نمایشگاه با آثار حجم از این هنرمند و تمرکز بر هندسه در شکل‌گیری فرم هر اثر شکل گرفته و هویت طراحی ایرانی را با متریال فلزی متجلی کرده است.

در بیانیه‌ی نمایشگاه «بسامد» نوشته شده:

«بسامد، کوششی برای بازنمایی هندسه‌ی ایرانی در زمان معاصر است؛ مجموعه‌ای از مجسمه‌های فلزی که می‌کوشند نظم پنهان جهان را در لابه‌لای نور و سکوت، از نو روایت کنند. خلق هر اثر مبتنی بر تکرار فرم با صفحات براق فلزی است. در حقیقت سعی شده تا تضاد بین سردی و صلبیت آهن با مفهومی شاعرانه از گذشته پیوند داده شود و این بار در ریتمی متوازن و تلفیق نور، فضایی جدید را ایجاد می‌کند و با جابه‌جایی نگاه، چهره‌ای نو از خود آشکار می‌سازد. نور در لبه‌ها می‌شکند، سایه‌ها جابه‌جا می‌شوند و چشم، در هر لحظه تصویری دیگر را تجربه می‌کند. «بسامد» گفت‌وگویی است میان میراث و اکنون؛ تلاشی برای آشکار کردن ریشه‌هایی که در تاریخ تنیده‌اند و جوانه‌هایی که در بستر فناوری امروز سر برمی‌آورند. پژواکی از هویت طراحی ایرانی و انعکاسی که گذشته را می‌کاود و اکنون را می‌سازد. »

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از تاریخ ۱۹ دی ماه تا ۳ بهمن از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در باگالری حضور یابند.

نشانی: بلوار ارتش، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن‌بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳

