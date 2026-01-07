خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین دوره «جایزه برت فراگنر» در اتریش برگزار می‌شود

نخستین دوره «جایزه برت فراگنر» در اتریش برگزار می‌شود
کد خبر : 1738546
لینک کوتاه کپی شد.

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین)، ۲۹ بهمن‌ماه جاری میزبان مراسم نخستین دوره اعطای جایزه «برت فراگنر» خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  جایزه «برت فراگنر» به‌منظور معرفی و قدردانی از آثار برتر در حوزه کتاب‌های ایران‌شناسی و تقویت مطالعات ایران در اتریش و سایر کشورهای آلمانی‌زبان برگزار می‌شود. 

این جایزه هر سال یک‌بار در رشته‌های مختلف مرتبط با ایران‌شناسی، فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، ادبیات فارسی، هنر، مطالعات تمدنی ایران و شیعه‌شناسی اعطا خواهد شد. 

این مراسم در تالار ابن سینای خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار خواهد شد و پژوهشگران، ایران‌شناسان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی در آن حضور خواهند یافت. 

جایزه برت فراگنر با هدف گرامیداشت خدمات علمی مرحوم پروفسور برت فراگنر، ایران‌شناس برجسته و خدوم اتریشی، از سال ۲۰۲۶ به‌طور رسمی اهدا خواهد شد و به آثاری تعلق خواهد گرفت که سهمی قابل‌توجه در معرفی، تحلیل یا توسعه مطالعات ایران‌شناسی داشته باشند. 

شایان ذکر است، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش که نقش مهمی برای خود در بسط و رونق ایران‌شناسی تعریف کرده، اعلام داشته است که این رویداد به‌عنوان یک نقطه عطف در تبادل فرهنگی ایران و اتریش، به‌صورت سالانه ادامه خواهد یافت و تلاش دارد نقش ایران‌شناسی را در فضای علمی اروپا تعمیق کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی