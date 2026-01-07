به گزارش ایلنا، جایزه «برت فراگنر» به‌منظور معرفی و قدردانی از آثار برتر در حوزه کتاب‌های ایران‌شناسی و تقویت مطالعات ایران در اتریش و سایر کشورهای آلمانی‌زبان برگزار می‌شود.

این جایزه هر سال یک‌بار در رشته‌های مختلف مرتبط با ایران‌شناسی، فرهنگ ایرانی، تاریخ ایران، ادبیات فارسی، هنر، مطالعات تمدنی ایران و شیعه‌شناسی اعطا خواهد شد.

این مراسم در تالار ابن سینای خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار خواهد شد و پژوهشگران، ایران‌شناسان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی در آن حضور خواهند یافت.

جایزه برت فراگنر با هدف گرامیداشت خدمات علمی مرحوم پروفسور برت فراگنر، ایران‌شناس برجسته و خدوم اتریشی، از سال ۲۰۲۶ به‌طور رسمی اهدا خواهد شد و به آثاری تعلق خواهد گرفت که سهمی قابل‌توجه در معرفی، تحلیل یا توسعه مطالعات ایران‌شناسی داشته باشند.

شایان ذکر است، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش که نقش مهمی برای خود در بسط و رونق ایران‌شناسی تعریف کرده، اعلام داشته است که این رویداد به‌عنوان یک نقطه عطف در تبادل فرهنگی ایران و اتریش، به‌صورت سالانه ادامه خواهد یافت و تلاش دارد نقش ایران‌شناسی را در فضای علمی اروپا تعمیق کند.

