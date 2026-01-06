تعویق در برگزاری «آیین سپاس»

به گزارش ایلنا، بیانیه شورای برگزاری «آیین سپاس» به شرح زیر است:

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، به‌عنوان نهادی مستقل و برخاسته از بخش خصوصی، همواره بدون اتکا به حمایت‌های دولتی و صرفاً با همت و همراهی اعضای خود در مسیر پاسداشت فرهنگ و هنر گام برداشته است. از همین رو، صیانت از شأن مردم و درک اولویت‌های معیشتی جامعه، برای این نهاد صنفی اصلی بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی است.

آیین سپاس از آغاز بر پایه ارج نهادن به کرامت انسانی، حرمت هنر و مسئولیت اجتماعی بنا شده است؛ و باور داشته و داریم که بزرگداشت هنر، زمانی معنا و اثربخشی حقیقی می‌یابد که هم سو و هم‌نَفَس با دغدغه‌ها و رضایت زیستی مردم برگزار شود.

شورای برگزاری این آیین سالانه، با درک واقع‌بینانه از شرایط ویژه اقتصادی / اجتماعی جاری در جامعه و با احترام عمیق به مردم شریف و فرهیخته ایران و پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با رویکردی مسئولانه و همدلانه، بر آن شد تا برگزاری این مراسم را به زمانی مناسب‌تر موکول نماید.

این تصمیم نه از سر فاصله، که از سر نزدیکی و همدلی با مردمی است که نجیبانه دشواری‌های این روزگار را تاب می‌آورند. امید آن داریم که در فضایی آرام‌تر و در زمانی شایسته‌تر، آیین سپاس بار دیگر در شأن هنرمندان و در آرامش خاطر مخاطبان فرهنگ‌دوست برگزار گردد.

با سپاس از همراهی، درک و اعتماد ارزشمند شما

