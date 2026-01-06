خبرگزاری کار ایران
تعویق در برگزاری «آیین سپاس»

شورای برگزاری «آیین سپاس» که توسط جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمایی برگزار می‌شود، در بیانیه‌ای از تعویق این رویداد خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیانیه شورای برگزاری «آیین سپاس» به شرح زیر است:

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، به‌عنوان نهادی مستقل و برخاسته از بخش خصوصی، همواره بدون اتکا به حمایت‌های دولتی و صرفاً با همت و همراهی اعضای خود در مسیر پاسداشت فرهنگ و هنر گام برداشته است. از همین رو، صیانت از شأن مردم و درک اولویت‌های معیشتی جامعه، برای این نهاد صنفی اصلی بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی است.

آیین سپاس از آغاز بر پایه ارج نهادن به کرامت انسانی، حرمت هنر و مسئولیت اجتماعی بنا شده است؛ و باور داشته و داریم که بزرگداشت هنر، زمانی معنا و اثربخشی حقیقی می‌یابد که هم سو و هم‌نَفَس با دغدغه‌ها و رضایت زیستی مردم برگزار شود.

شورای برگزاری این آیین سالانه،  با درک واقع‌بینانه از شرایط ویژه  اقتصادی / اجتماعی جاری در جامعه و با احترام عمیق به مردم شریف و فرهیخته ایران  و پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با رویکردی مسئولانه و همدلانه، بر آن شد تا برگزاری این مراسم را به زمانی مناسب‌تر  موکول نماید.

این تصمیم نه از سر فاصله، که از سر نزدیکی و همدلی با مردمی است که نجیبانه دشواری‌های این روزگار را تاب می‌آورند. امید آن داریم که در فضایی آرام‌تر و در زمانی شایسته‌تر، آیین سپاس بار دیگر در شأن هنرمندان و در آرامش خاطر مخاطبان فرهنگ‌دوست برگزار گردد.

با سپاس از همراهی، درک و اعتماد ارزشمند شما

انتهای پیام/
