معرفی داوران دو بخش جشنواره تئاتر سودای عشق

به گزارش ایلنا، با حکم سعید نجفیان دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج، سیروس همتی، محمد لارتی و سید علی موسویان داوری آثار خیابانی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق را بر عهده خواهند داشت.

همچنین بهار کریم‌زاده، محسن سلیمانی‌فارسانی، مهدی نصیری، مسعود ملکوتی‌نیا و مصطفی محمودی به عنوان داوران بخش نمایشنامه‌نویسی معرفی و منصوب شدند.

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق با شعار ایران من و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور، با دبیری سعید نجفیان از هفدهم تا نوزدهم دی ماه سال جاری در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز بیستم دی‌ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر باحضور شخصیت‌های کشوری و لشکری، هنرمندان و مدیران فرهنگی هنری برگزار خواهد شد.

