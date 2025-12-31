خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احیای قلعه تاریخی بیاضه، پیوند هوشمند میراث‌فرهنگی با توسعه پایدار محلی است

احیای قلعه تاریخی بیاضه، پیوند هوشمند میراث‌فرهنگی با توسعه پایدار محلی است
کد خبر : 1736041
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سفر استانی خود به استان اصفهان را با حضور در شهرستان خور و بیابانک و بازدید از قلعه تاریخی بیاضه آغاز کرد؛ رویدادی که با استقبال نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و مدیران محلی همراه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان بازدید از قلعه تاریخی بیاضه، با تبیین جایگاه راهبردی این اثر در نقشه میراث‌فرهنگی کشور، اظهار کرد: قلعه بیاضه یکی از سرمایه‌های کم‌نظیر تاریخی استان اصفهان و نمادی از پیوند هویت، تاریخ و زیست بومی مناطق کویری است که حفاظت، مرمت و احیای آن، ضرورتی فراتر از یک اقدام کالبدی و در واقع، یک مأموریت فرهنگی ـ توسعه‌ای محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر رویکرد مشارکت‌محور وزارت میراث‌فرهنگی افزود: مرمت قلعه تاریخی بیاضه با محوریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و با مشارکت هدفمند بخش‌خصوصی انجام خواهد شد و تداوم روند احیا و بهره‌برداری از این مجموعه نیز با همراهی سرمایه‌گذاران، مدیران محلی و مشارکت فعال مردم منطقه دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش بنیادین جوامع محلی در پایداری پروژه‌های میراثی تصریح کرد: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و جلب مشارکت مردم محلی، ضمن صیانت از اصالت تاریخی قلعه بیاضه، می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت منافع اقتصادی به ساکنان روستای بیاضه منجر شود؛ مسیری که در نهایت، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی نسبت به میراث تاریخی را تقویت می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که منافع آن به‌صورت عادلانه و ملموس به جامعه محلی برسد و این اصل، یکی از مؤلفه‌های محوری سیاست‌گذاری ما در احیای بناهای تاریخی و بازآفرینی میراث‌فرهنگی است.

در این بازدید، الهام آزاد نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به‌همراه جمعی از مدیران استانی و محلی، با حضور در محل قلعه تاریخی بیاضه، از رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در توجه به مناطق کمتر برخوردار و ظرفیت‌های میراثی شرق استان اصفهان استقبال کردند.

قلعه تاریخی بیاضه، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شرق استان اصفهان، با معماری منحصربه‌فرد، ساختار دفاعی قابل‌تأمل و پیشینه تاریخی ارزشمند، از قابلیت‌های بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی در پهنه مناطق کویری کشور برخوردار است؛ ظرفیتی که احیای علمی و بهره‌برداری هوشمندانه از آن می‌تواند الگویی موفق از پیوند میراث فرهنگی با توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای ارائه دهد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی