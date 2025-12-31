به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان بازدید از قلعه تاریخی بیاضه، با تبیین جایگاه راهبردی این اثر در نقشه میراث‌فرهنگی کشور، اظهار کرد: قلعه بیاضه یکی از سرمایه‌های کم‌نظیر تاریخی استان اصفهان و نمادی از پیوند هویت، تاریخ و زیست بومی مناطق کویری است که حفاظت، مرمت و احیای آن، ضرورتی فراتر از یک اقدام کالبدی و در واقع، یک مأموریت فرهنگی ـ توسعه‌ای محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر رویکرد مشارکت‌محور وزارت میراث‌فرهنگی افزود: مرمت قلعه تاریخی بیاضه با محوریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و با مشارکت هدفمند بخش‌خصوصی انجام خواهد شد و تداوم روند احیا و بهره‌برداری از این مجموعه نیز با همراهی سرمایه‌گذاران، مدیران محلی و مشارکت فعال مردم منطقه دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش بنیادین جوامع محلی در پایداری پروژه‌های میراثی تصریح کرد: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و جلب مشارکت مردم محلی، ضمن صیانت از اصالت تاریخی قلعه بیاضه، می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت منافع اقتصادی به ساکنان روستای بیاضه منجر شود؛ مسیری که در نهایت، احساس تعلق و مسئولیت اجتماعی نسبت به میراث تاریخی را تقویت می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که منافع آن به‌صورت عادلانه و ملموس به جامعه محلی برسد و این اصل، یکی از مؤلفه‌های محوری سیاست‌گذاری ما در احیای بناهای تاریخی و بازآفرینی میراث‌فرهنگی است.

در این بازدید، الهام آزاد نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به‌همراه جمعی از مدیران استانی و محلی، با حضور در محل قلعه تاریخی بیاضه، از رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در توجه به مناطق کمتر برخوردار و ظرفیت‌های میراثی شرق استان اصفهان استقبال کردند.

قلعه تاریخی بیاضه، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی شرق استان اصفهان، با معماری منحصربه‌فرد، ساختار دفاعی قابل‌تأمل و پیشینه تاریخی ارزشمند، از قابلیت‌های بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی در پهنه مناطق کویری کشور برخوردار است؛ ظرفیتی که احیای علمی و بهره‌برداری هوشمندانه از آن می‌تواند الگویی موفق از پیوند میراث فرهنگی با توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای ارائه دهد.

انتهای پیام/