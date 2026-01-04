"شیش ماهه" و تلاش برای جذب مخاطب؛
نگاه از بالا به پایین و عدم درک جامعه عامل شکست مهران مدیری است/ موفقیتهای پیشین تکرار نخواهد شد
سریال جدید مهران مدیری در صداوسیما این روزها خبرساز شده است. برخی معتقدند از زمانی که این هنرمند از باورها و اعتقادهای مردم فاصله گرفت و از یک هنرمند مردمی به سوی سلبریتی شدن حرکت کرد، جایگاهش در جامعه دچار تغییر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، "شیش ماهه" سریال جدید مهران مدیری در صداوسیما این روزها خبرساز شده است. برخی معتقدند صداوسیما برای جذب مخاطب مجدد رو به هنرمندان پرمخاطب آورده و هنرمندان قدیمی این رسانه را فراخوانده است. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند مهران مدیری خود در جذب مخاطب حتی در شبکه نمایش خانگی با چالش مواجه است چراکه طنز او دیگر به جامعه نزدیک نیست. حالآنکه فضای طنز و کمدی در جامعه تغییر کرده است، شوخیهای کلامی جامعه با آنچه مدیری در برنامههایش استفاده میکند، متفاوت است و نگاه از بالا به پایین او، همذاتپنداری مخاطب را بیدار نمیکند.
مدیری در سریال پاورچین، کارمندی از جنس مردم بود اما اکنون سالهاست که او مدیری از طبقه اشرافی است. چه از نظر اقتصادی، چه از حوزه فرهنگی، او خود را برتر و بالاتر از مردم میداند و این موضوع را در برنامههایش نیز پنهان نمیکند بنابراین نه فقط در صداوسیما که، مدیری در هیچ رسانهای موفقیت پیشین خود را تکرار نخواهد کرد.
مدیری دیگر تیم حرفهای خود را ندارد
مهران مدیری نه تیم حرفهای خود را در برنامه جدیدش دارد و نه هنرمندانی که نسل جدید جامعه بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
منوچهر اکبرلو (پژوهشگر، نمایشنامهنویس و کارگردان) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: در این حقیقت که مهران مدیری یکی از برترین چهرههای سینمایی در حوزه کمدی و طنز است، شکی نیست. او سریالها و آثار پرمخاطبی ساخته که بیانگر جایگاه ویژه او در سینمای ایران است.
او با تاکید بر اینکه بعید است مدیری مجددا موفقیتهای پیشین خود را تکرار کند، بیان کرد: در حال حاضر صداوسیما با بحران بیاعتمادی مواجه است و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، تلاش این رسانه برای جذب مخاطب به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
اکبرلو گفت: فعالیتهای اخیر مدیری در پلتفرمها نیز بیانگر این است که او عامل مهم موفقیتهای پیشین خود یعنی تیم ثابتش را به همراه ندارد. از نویسنده تا بازیگران طنز حاذقی که او را در پروژههای قبلی همراهی میکردند، اکنون در این برنامه حضور ندارند.
بیتوجهی مدیری به تغییرات جامعه
او با اشاره به ضعفهای مدیری در تولید برنامههای تلویزیونی جدید، بیان کرد: بیتوجهی مدیری به تغییر فضای جامعه و در نتیجه تغییر فرهنگ طنز موجب شده سریالهای او مانند گذشته در جذب بیننده موفق عمل نکند. به عبارتی دیگر با گسترش فضای مجازی و تغییر رویکرد مردم در طنز و کمدی دیگر سریالهای کمدی مانند ساعت خوش یا شبهای برره به تجربه زیسته جامعه نزدیک نبوده و بیننده را با خود همراه نمیکند.
اکبرلو گفت: ازسویی اینکه به شوخیهای کلامی در یک برنامه پرداخته شود، اما این شوخیهای کلامی به دور از ادبیات مردم کوچه و خیابان باشد، هم دشوار است و هم ناموفق. در این زمانه نقد رفتارهای اجتماعی مردم یا مدیران و یا طبقات اجتماعی مختلف در جامعه به زبان طنز کاری است بس دشوار.
او با اشاره به تفاوتهای نسلهای جدید بیان کرد: این اثر در صورت موفقیت قطعا با استقبال کسانی روبرو خواهد شد که بازیهای بازیگرانی مانند حسن معجونی یا مریم سعادت را همواره دوست داشتهاند. بعید است که نسل جوان تمایلی به تماشای اینگونه کمدی داشته باشد. ازسویی دیگر صداوسیما نیز همچنان این سیاست را در پیش میگیرد که تماشاگران قدیمی خود را حفظ کند.
د ر آثار جدید مدیری؛ پول و ثروت معیار اصلی است
جبار آذین (نویسنده، منتقد و مدرس سینما) به ایلنا گفت: مهران مدیری از جمله هنرمندانی است که دارای پیشینهای قابل اعتنا در عرصه سینما و تلویزیون، بهخصوص صداوسیماست و در مقطعی از فعالیتهای تلویزیونی، مردم با آثار خوب، انتقادی و طنز این هنرمند روبهرو بودند که با استقبال گستردهای مواجه شد.
او افزود: اما از زمانی که از باورها و اعتقادهای مردم فاصله گرفت و از یک هنرمند مردمی به سوی سلبریتی شدن حرکت کرد، جایگاه او در جامعه دچار تغییر شد.
آذین گفت: برنامهها و سریالهای اخیر او به جای احترام به جامعه، صرف تولید آثاری شد که در آنها تولید پول و ثروت معیار اصلی قرار گرفت. من با دور ماندن هنرمندان از فعالیت و تولید برنامههای تلویزیونی مخالفم، اما این به معنای تکرار کارهای قبلی یا ارائه آثار ضعیفتر نیست. سریال اخیر او که از شبکه سه پخش میشود، نه در ردیف آثار قابل اعتنای گذشته است، نه حرفی برای گفتن دارد و نه از لحاظ استانداردهای هنری قابل اعتناست.
او با اشاره به این امر که مهران مدیری سالهاست که دیگر تاریخ مصرفش تمام شده است، بیان کرد: سریال جدید مدیری نه فیلمنامه درستی دارد، نه کارگردانی اصولی و نه بازیگران توانمند توانستهاند آن را از ورطه یک اثر زیر متوسط نجات دهند.
هنرمندانی مانند مدیری باید تغییر رویکرد دهند
آذین گفت: تغییر سن و سال و تغییر نگاه مدیری در این قضیه دخالت دارد. نگاه او دیگر سابق نیست که معیار را مردم و نظرهای مردمی قرار دهد؛ در واقع میخواهد کاری تولید شود و دستمزدی دریافت کند. زمانی که به پرونده آقای مدیری نگاه میکنیم، آثاری مثل «مرد هزار چهره» و «شبهای برره» را میبینیم که هنوز هم لبخند بر لب مخاطب مینشاند، اما کارهای امروز نشان میدهد که دیگر نمیتواند آن کارهای قوی و ماندگار را ارائه کند.
به عقیده این منتقد؛ امروز آنچه مهران مدیری را به حرکت درمیآورد، سود و سرمایه است، نه نظر و باور مردم.
آذین گفت: امیدوارم انتقادات موجب شود هنرمندانی مانند مهران مدیری تغییر رویکرد دهند و به مردم فکر کنند. مردم به امید و شادی سالم نیاز دارند. اگر آثار هنری خوب و قابل رقابت با خارج تولید شود، جوانان ما به آینده خوشبین میشوند، اما تولیدات ضعیف باعث میشود مردم همچنان به ماهوارههای خارجی روی آورند. به طور کلی مهران مدیری از جایگاه یک هنرمند منتقد و مردمی به یک سلبریتی مادیگرا تبدیل شده که آثار فعلیاش فاقد استانداردهای هنری گذشته است.