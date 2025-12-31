خبرگزاری کار ایران
«بالماسکه» متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شد

فیلم سینمایی «بالماسکه» متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر۴۴ شد.

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «بالماسکه» به تهیه‌کنندگی حجت‌اله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر۴۴ شد.

ابوالفضل پورعرب و شهرام قائدی با شمایلی متفاوت در «بالماسکه» ظاهر شده‌اند. فرزانه قاسم‌زاده، سعیده عرب، مهری آل‌آقا، جواد پولادی، محمد امیری، فاطمه حاجوی و با معرفی ماهنی مهرپور و حمید جاوید، دیگر بازیگران فیلمند.

این فیلم اقتباسی فرهنگی از فیلم سینمایی «Marty-مارتی» ساخته دلبرت من محصول ۱۹۵۵ و برنده‌ی نخل طلای کن و چهار جایزه اسکار است.

«بالماسکه» قصه‌ی جستجوی هویت گمشده است و پرسشی جهان‌شمول را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان در جهانی پر از نقش و قضاوت، خودِ اصیل را زیست؟

محمدمهدی حبیبی کارگردان «بالماسکه» پیش از این سابقه ساخت مستند تحسین‌شده «شاخه‌ای روی آب» و همچنین کارگردانی چندین فیلم کوتاه را در کارنامه دارد. او در گروه فیلمبرداری آثاری مثل «ماجرای نیمروز»، «درخت گردو» و «دست‌انداز» حضور داشته و مدیریت فیلمبرداری «سفر به لیمونیا» را انجام داده است.

فهرست عوامل فیلم «بالماسکه» به شرح زیر است: تهیه کننده: حجت اله رئیسی/جانشین تهیه کننده: یزدان عشیری/نویسندگان: حجت‌اله رئیسی و فرخنده شهابی/کارگردان: محمدمهدی حبیبی/مشاور کارگردان: سیدمسعود اطیابی/مجری طرح: مهدی حسینی/مشاور پروژه: علی مجیدی/مدیر هنری: حمید جاوید/مدیر فیلمبرداری: حسین اسدی/طراح صحنه: نفیسه موسی کاظم/طراح لباس: زهره سلطانی/طراح گریم: گلی نیسنی/تدوین: سیده مهسا اطیابی/طراحی و ترکیب صدا: سیدمحمود موسوی‌نژاد/صدابردار: علی عبدالحسینی/آهنگساز: نیما عظیمی نژاد/طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری: مهدی نوروزیانی/طراح جلوه‌های ویژه میدانی: مجید حیدری/اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی/مدیر تولید: امیر بخشنده/جانشین مدیر تولید: مهدی پوربهی/دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: بیژن حجازی/عکاس: حسام عباسی/طراح پوستر: مرجان رضایی/ مدیر روابط عمومی: فاطمه پزشکی

