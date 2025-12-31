«بالماسکه» متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «بالماسکه» به تهیه‌کنندگی حجت‌اله رئیسی و کارگردانی محمدمهدی حبیبی متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر۴۴ شد.

ابوالفضل پورعرب و شهرام قائدی با شمایلی متفاوت در «بالماسکه» ظاهر شده‌اند. فرزانه قاسم‌زاده، سعیده عرب، مهری آل‌آقا، جواد پولادی، محمد امیری، فاطمه حاجوی و با معرفی ماهنی مهرپور و حمید جاوید، دیگر بازیگران فیلمند.

این فیلم اقتباسی فرهنگی از فیلم سینمایی «Marty-مارتی» ساخته دلبرت من محصول ۱۹۵۵ و برنده‌ی نخل طلای کن و چهار جایزه اسکار است.

«بالماسکه» قصه‌ی جستجوی هویت گمشده است و پرسشی جهان‌شمول را مطرح می‌کند؛ که آیا می‌توان در جهانی پر از نقش و قضاوت، خودِ اصیل را زیست؟

محمدمهدی حبیبی کارگردان «بالماسکه» پیش از این سابقه ساخت مستند تحسین‌شده «شاخه‌ای روی آب» و همچنین کارگردانی چندین فیلم کوتاه را در کارنامه دارد. او در گروه فیلمبرداری آثاری مثل «ماجرای نیمروز»، «درخت گردو» و «دست‌انداز» حضور داشته و مدیریت فیلمبرداری «سفر به لیمونیا» را انجام داده است.

فهرست عوامل فیلم «بالماسکه» به شرح زیر است: تهیه کننده: حجت اله رئیسی/جانشین تهیه کننده: یزدان عشیری/نویسندگان: حجت‌اله رئیسی و فرخنده شهابی/کارگردان: محمدمهدی حبیبی/مشاور کارگردان: سیدمسعود اطیابی/مجری طرح: مهدی حسینی/مشاور پروژه: علی مجیدی/مدیر هنری: حمید جاوید/مدیر فیلمبرداری: حسین اسدی/طراح صحنه: نفیسه موسی کاظم/طراح لباس: زهره سلطانی/طراح گریم: گلی نیسنی/تدوین: سیده مهسا اطیابی/طراحی و ترکیب صدا: سیدمحمود موسوی‌نژاد/صدابردار: علی عبدالحسینی/آهنگساز: نیما عظیمی نژاد/طراح جلوه‌های ویژه کامپیوتری: مهدی نوروزیانی/طراح جلوه‌های ویژه میدانی: مجید حیدری/اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی/مدیر تولید: امیر بخشنده/جانشین مدیر تولید: مهدی پوربهی/دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: بیژن حجازی/عکاس: حسام عباسی/طراح پوستر: مرجان رضایی/ مدیر روابط عمومی: فاطمه پزشکی

انتهای پیام/