به گزارش خبرنگار ایلنا، گرانی قیمت کاغذ مدت‌هاست که صنعت نشر را با چالش مواجه کرده است، نویسندگان و مترجمان با مشکلاتی در حوزه عقد قراردادادهای تازه مواجهند، کتاب اولی هم به دلیل‌عدم ریسک‌پذیری انتشاراتی‌ها قادر به چاپ کتاب خود در انتشاراتی‌های معتبر نیستند، کاهش آمار کتابخوان‌ها دیگر مشکل این حوزه است و… اما مدیرعامل خانه کتاب، با استناد به آمارهای میدانی، تصویری متفاوت ترسیم می‌کند. او معتقد است صنت نشر صنعتی پایدار است که علی‌رغم فراز و فرودها، همچنان مخاطبان وفادار خود را دارد.

ابراهیم حیدری به خبرنگار ایلنا گفت: برای کمک به مردم و بازار کتاب برای خرید کتاب و کاهش قیمت کتاب راهکارهایی درنظر گرفته‌ایم؛ برگزاری جشنواره‌های ادبی، جوایز ادبی و رویدادهای مرتبط با ادبیات و کتاب از جمله اقداماتی است که به منظور افزایش فروش کتاب، ترغیب مردم به کتابخوانی و کاهش قیمت کتاب درنظر گرفته‌ایم. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهت معرفی آثار ادبیات ایران و تاریخ ایران، همچنین برگزاری نمایشگاه‌های استانی بعد از چندین سال در کشورمان نیز از دیگر اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

او افزود: ارائه یارانه ۲۰ درصدی برای کتاب و خرید کتاب‌ها از انتشاراتی‌ها از دیگر اقداماتی است که جهت کاهش قیمت کتاب صورت گرفته است.

حیدری با تاکید بر این امر که فروش کتاب به عوامل مختلفی بستگی دارد و فقط مساله قیمت آن نیست، بیان کرد: برخلاف تصور همگان فروش کتاب در کشورمان کم نیست. در یک هفته‌ای که در کرمان بارندگی شدید و سرمای بی‌سابقه را شاهد بودیم ۵۴ هزار کتاب به فروش رفت. این امر بیانگر آن است که مردم همچنان خریدار کتاب بوده و به مطالعه علاقمندند.

ملاک‌های متنوعی برای مطالعه وجود دارد

او افزود: صنعت نشر، صنعت پایداری است اما فراز فرودهایی داشته است. از سویی دیگر برای تحلیل آماری سرانه مطالعه مردم نمی‌توان تنها به یک شیوه اکتفا کرد؛ نحوه گردآوری اطلاعات متنوع، متکثر و متعدد است. در نمایشگاه فرانکفورت نیز آمارهایی از افت فروش کتاب منتشر شد. حتی در برخی از مناطق آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، فروش کتاب از ۵ تا ۲۵ درصد افت داشته است.

حیدری گفت: گستردگی رسانه‌ها، ظهور شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قطعا در حوزه نشر مکتوب تاثیرگذار است. اکنون دیگر تعریف واحدی از مطالعه وجود ندارد. شاخص یا سنجش مطالعه محدود به یک مورد نمی‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که برای مشکل کتاب‌اولی‌ها در مورد چاپ کتابشان توسط انتشاراتی‌های مطرح کشور، بیان کرد: گام نخست اختصاص جایزه‌ای برای کتاب‌اولی‌ها در جایزه جلال است. می‌دانیم که آسیب‌هایی در این زمینه وجود دارد. به همین منظور درحال برگزاری کارگاه‌هایی در سراسر کشور و استان‌های مختلف هستیم. از سال گذشته این کارگاه‌ها را شروع کردیم و در دو منطقه شمال و جنوب کشور آن‌را برگزار کردیم. امسال در غرب و شرق کشور و در مجموع در ۸ استان کشور کارگاه‌های آموزشی برگزار کردیم.

دوراهی تولید و واردات کاغذ

حیدری درباره بحران قیمت روزافزون کاغذ و تاثیر منفی آن بر بازار کتاب پیگیری‌های وزارت ارشاد در دو سطح خبر داد و گفت: بحران کاغذ، جدی‌ترین مانع پیش روی قیمت تمام‌شده کتاب است. یکی از اقدامات در دستور کار تامین ارز است؛ اختصاص ۴۰ میلیون دلار ارز برای حوزه نشر و مطبوعات که ۲۰ میلیون دلار آن مستقیماً به بخش کتاب تعلق دارد فراخوان‌های لازم صادر شده و کاغذها در حال طی کردن مراحل اداری برای ورود به بازار هستند؛ از جمله اقداماتی است که برای مدیریت بحران قیمت کاغذ در دستور کار است.

او با اشاره به چالش تولید داخلی بیان کرد: در داخل کشور دو دیدگاه متضاد وجود دارد؛ عده‌ای تولید کاغذ را با توجه به محدودیت‌های آبی و جنگلی غیربه‌صرفه می‌دانند و گروهی دیگر بر ضرورت خودکفایی تأکید دارند. خانه کتاب در حال بررسی است که آیا تولید داخلی می‌تواند کیفیت و استانداردهای لازم صنعت نشر را با هزینه‌ای معقول تأمین کند یا خیر.

مدیرعامل خانه کتاب گفت: صنعت نشر امروز مانند کشتی بزرگی در یک دریای طوفانی است؛ در حالی که بادهای مخالف (گرانی کاغذ و رقبای مجازی) مسیر حرکت را دشوار کرده‌اند، خانه کتاب با استفاده از لنگرهای حمایتی (یارانه‌ها و جوایز ادبی) و سوخت‌رسانی به موتورهای جوان (نویسندگان کتاب‌اولی)، در تلاش است تا این کشتی را به ساحل آرامش برساند. طبق گفته‌های حیدری، اگرچه مسیر دشوار است، اما میل جامعه به دانایی، موتور محرک اصلی این صنعت باقی خواهد ماند.

