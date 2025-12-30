مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
دارا و سارا احیا می شوند
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست خبری دهمین جشنواره ملی اسباببازی با اشاره به تجربه شخصیتپردازی در حوزه کودک گفت: «اسباببازی زمانی میتواند موفق باشد که با بازارپردازی فرهنگی و تولیدات همراه پیوند بخورد. عروسکهای دارا و سارا ایدهای خوب و قابل تقدیر بودند و ما قدردان طراحان آن هستیم، اما این جریان به دلایل مختلف نتوانست چشم مخاطب را به خود جلب کند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، او با بیان اینکه احیای این پروژهها ساده نیست، افزود: «امروز صدها شخصیت داخلی و وارداتی در ذهن کودک حضور دارند. با این حال در صدد احیای دارا و سارا هستیم، هرچند مسیر دشواری پیش روست.»
علامتی با اشاره به تجربه موفق «بچه زرنگ» تصریح کرد: «کانون بهصورت مستقیم وارد تولید این شخصیت شد. انیمیشن آن ساخته شد و سپس بازارپردازی فرهنگی اتفاق افتاد و حدود ۶۰ محصول از لوازمالتحریر تا اسباببازی تولید شد. این مسیر باید ادامه پیدا میکرد و امروز نیز با قدرت در حال پیگیری است.»
مدیرعامل کانون ادامه داد: «فیلم سینمایی بچه زرنگ با همکاری مرکز هنرپویا تولید شد و از بهمنماه، سریال ۵۲ قسمتی آن در سکوهای داخلی به نمایش درمیآید. همزمان عروسک این شخصیت نیز در حال تولید است و فیلم سینمایی بچه زرنگ ۲ برای اکران در سال ۱۴۰۷ در دستور کار قرار دارد.»
او با تأکید بر همافزایی نهادهای فرهنگی گفت: «امروز همه دستگاهها از نگاه فردی عبور کردهاند و به نگاه جمعی رسیدهاند. صداوسیما نیز در حال تولید شخصیتهای متعدد است و ما تلاش میکنیم موفقیتهای گذشته کانون را ارتقا دهیم و در حوزههایی که ناموفق بودهایم، اشتباهاتمان را جبران کنیم.»
اسباب بازی صنعت هویت ساز است
در ادامه این نشست، احسان منشی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان اسباببازی ایران با اشاره به مسئولیت اجتماعی این صنعت گفت: «امیدواریم بتوانیم امانتدار خوبی برای این جشنواره باشیم و آن را نسبت به دورههای قبل به شکل بهتری برگزار کنیم. اسباببازی هویتسازترین صنعت فرهنگی کشور است و کودکان پیش از آشنایی با کتاب، با اسباببازی ارتباط برقرار میکنند.»
او افزود: «اسباببازی ایرانی فقط وسیله سرگرمی نیست، بلکه ابزاری برای پرورش و تربیت کودک است. ما به کودکانی سالم، شاد و پرورشیافته نیاز داریم و تلاش کردهایم محصولات باکیفیت و هدفمند را با قیمت مناسب در اختیار خانوادهها قرار دهیم تا اسباببازی به کالایی لوکس تبدیل نشود.»
منشی، نقش رسانهها را در ترویج این فرهنگ مهم دانست و گفت: «اصحاب رسانه نقش مهمی در آمادهسازی ذهن جامعه دارند. جشنواره ملی اسباببازی فرصتی است تا مردم در فضایی شاد با کارکردهای بازی و اسباببازی آشنا شوند و امیدواریم پس از ۱۸ روز برگزاری جشنواره، گامی مؤثر در ایفای مسئولیتمان نسبت به کودکان کشور برداشته باشیم.»
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان اسباببازی درباره موضوع اتحادیه کشوری نیز اظهار کرد: «صنعت اسباببازی ریشه در حوزههایی مانند چاپ، پلاستیک و فلزات دارد و ایجاد یک اتحادیه متمرکز که همه این بخشها را پوشش دهد، کار سادهای نیست. یا باید به سمت اتحادیه سراسری برویم یا ارتباطمان را با اتحادیههای مرتبط تقویت کنیم تا بتوانیم از امکانات آنها بهرهمند شویم.»
دارا و سارا می توانست افتخار ملی باشد
در بخش دیگری از نشست، لیلا بابایی دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی با اشاره به رویکردهای جدید جشنواره گفت: «در بخش داوری، نوآوری محور اصلی ماست و در خدمات بازیمحور، عرضه اسباببازی و نشستهای علمی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را در نظر گرفتهایم.»
او با اشاره به پروژه دارا و سارا اظهار کرد: «پیش از دارا و سارا، تولید عروسکی با این کیفیت و طراحی در کشور وجود نداشت و این پروژه میتوانست افتخار ملی باشد. متأسفانه بیش از آنکه این پروژه در عمل شکست خورده باشد، در رسانهها با چالش مواجه شد. ما سال گذشته پژوهش کاملی انجام دادیم و معتقدیم رسانه و فرهنگ باید در حمایت از حرکتهای فرهنگی و شخصیتهای بومی در کنار هم قرار بگیرند.»
نسل چهارم دارا و سارا تولید شده است
محمدرضا کریمی صارمی، معاون تولید کانون نیز درباره آخرین وضعیت دارا و سارا گفت: «این پروژه همچنان در حال تولید است و طراحی نسل چهارم آن انجام شده، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و نیاز به تولید در چین، اجرای آن به تعویق افتاده و منتظر تخصیص بودجه هستیم.»
او افزود: «کانون بیش از ۵ هزار شخصیت در حوزه انیمیشن و تولیدات فرهنگی دارد که مجموعه قابل توجهی از آنها متعلق به کانون است و بهزودی وارد بازار خواهند شد. مطمئن باشید برای عروسکهای دارا و سارا اتفاقات خوبی در راه است.»
گفتنی است، دهمین جشنواره ملی اسباببازی با شعار «بازی، حالِ خوشِ زندگی» از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار میشود.