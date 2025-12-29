خبرگزاری کار ایران
«کودتای لیتیومی» روی آنتن شبکه افق

«کودتای لیتیومی» روی آنتن شبکه افق
مستند «کودتای لیتیومی» با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی بولیوی در سال ۲۰۱۹ و نقش منافع اقتصادی آمریکا، دوشنبه ۸ دی‌ماه از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی شبکه افق، مستند «کودتای لیتیومی» به بررسی وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ در کشور بولیوی می‌پردازد؛ انتخاباتی که پس از اعلام نتایج آن، گروه‌هایی مستقر در واشنگتن با ادعای تقلب، زمینه‌ساز اعتراضات خیابانی و آشوب‌های گسترده در این کشور شدند.

در پی این ناآرامی‌ها، «جنین آنز» با حمایت جریان‌های مخالف، خود را رئیس‌جمهور موقت بولیوی معرفی کرد؛ اقدامی که به یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های سیاسی این کشور منجر شد. مستند «کودتای لیتیومی» در ادامه، به بررسی ارتباط دولت موقت بولیوی با شرکت‌های بزرگ صنعتی و نقش منافع اقتصادی، به‌ویژه در حوزه استخراج و بهره‌برداری از لیتیم، می‌پردازد.

این مستند که برای اولین بار به صورت تلویزیونی روی آنتن می‌رود، با تمرکز بر جایگاه بولیوی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر لیتیم جهان، به روابط جنجالی میان دولت موقت و شرکت تسلا به مدیریت ایلان ماسک می‌پردازد؛ شرکتی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان لیتیم در صنعت خودروهای برقی، نقشی تعیین‌کننده در بازار جهانی این ماده راهبردی دارد.

«کودتای لیتیومی» تلاش می‌کند با استناد به شواهد و تحلیل‌های کارشناسی، ابعاد پنهان مداخلات سیاسی و اقتصادی آمریکا در آمریکای لاتین و تأثیر آن بر سرنوشت ملت‌ها را برای مخاطبان روشن کند.

مستند «کودتای لیتیومی» امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق سیما پخش می شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.

