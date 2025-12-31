به گزارش ایلنا، هفتمین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» هفته پیش در کرمان برگزار شد.

نمایش «گل ماهتاب» از استان سیستان و بلوچستان و شهرستان سیب و سوران، به کارگردانی مشترک راضیه حسین‌پور و نوربی‌بی بادپا، یکی از آثار اجرا شده در این جشنواره بود که در بخش عروسکی مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت.

هیئت داوران جشنواره، در بخش ساخت عروسک، با تقدیر از نگاه خلاقانه و اجرای هنرمندانه این اثر، لوح تقدیر و جایزه نقدی را به نور بی‌بی بادپا، راضیه حسین‌پور و مسلم میرک‌زهی برای نمایش «گل ماهتاب» اهدا کرد. در ادامه، هیئت داوران در بخش عروسک‌گردانی نیز، از گروه عروسک‌گردانی نمایش «گل ماهتاب» با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی کرد و این گروه را به دلیل هماهنگی جمعی، دقت اجرایی و انتقال مؤثر مفاهیم نمایشی شایسته تقدیر دانست.

راضیه حسین‌پور، کارگردان این اثر درباره حضور در جشنواره «کویر» کرمان و کسب عناوین در این رویداد با ایلنا گفتگو کرد.

کارگردان نمایش «گل ماهتاب»، با تأکید بر اینکه تئاتر معلولان صرفاً یک رویداد رقابتی نیست بلکه بستری برای دیده‌شدن توانمندی‌هاست، جشنواره‌های این حوزه را فرصتی برای تقویت استقلال، افزایش اعتماد به نفس و حضور فعال توانخواهان در اجتماع دانست و نقش هنر، رسانه و آموزش را در این مسیر تعیین‌کننده توصیف کرد.

حسین‌پور با اشاره به سابقه فعالیت خود و گروهش اظهار داشت: این نمایش با همکاری نوربی‌بی بادپا و بر اساس حضور در سه جشنواره منطقه‌ای و یک جشنواره بین‌المللی تهران مبارک شکل گرفت.

او افزود: ما در این مسیر تجربه‌های متعددی کسب کردیم و همین تجربه‌ها به ما کمک کرد تا اثری مبتنی بر همدلی و نگاه انسانی خلق کنی

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر معلولان را هرگز صرفاً یک رقابت ندیده، تصریح کرد: این جشنواره برای من یک حال خوب و یک جمع دوستانه است و وقتی می‌بینم این فرشته‌های بهشتی حس استقلال، حس وجود و حس دیده‌شدن را تجربه می‌کنند، این فضا برایم بسیار دلنشین و الهام‌ بخش می‌شود.

تئاتر معلولان یک ضرورت اجتماعی است

وی با تأکید بر جایگاه اجتماعی تئاتر معلولان خاطرنشان کرد: تئاتر معلولان هم یک ضرورت اجتماعی است و هم یک انتخاب آگاهانه هنری؛ چون توانخواهان نیاز دارند در اجتماع حضور داشته باشند، استقلال نسبی پیدا کنند و هنر بهترین راه ارتباط، آموزش و یادگیری برای همه به‌ویژه این عزیزان است.

این کارگردان تئاتر با اشاره به تأثیر مستقیم هنر بر روحیه توانخواهان بیان کرد: هر آموزشی که از مسیر هنر به این عزیزان داده می‌شود، چند برابر اثر می‌گذارد و در کنار آن حال دلشان بهتر می‌شود و این تجربه را بارها در گروه خودم دیده‌ام.

یاد بازیگری که تا آخرین لحظه ایستاد

وی با یادآوری نام بازیگر فقید گروه خود افزود: مریم سپاهی، بازیگر توانمند و با استعداد گروه ما، با وجود ناراحتی‌های شدید جسمی و دیالیز یک‌ روز در میان، هرگز کنار نکشید و تا آخرین لحظه در کنار ما بود و با وجود تب بالا نقش خود را به بهترین شکل اجرا کرد و سال گذشته در جشنواره کویر کرمان جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد و این نشان می‌دهد هنر چه قدرتی دارد که انسان را تا آخرین لحظه سرپا نگه می‌دارد.

او با اشاره به فضای همکاری میان گروه‌های شرکت‌کننده تأکید کرد: در روند خلق این اثر، بیشترین تأثیر را از ارتباط میان گروه‌های استان خودمان گرفتیم و با اینکه همه به‌عنوان رقیب وارد جشنواره می‌شوند، اما هنگام اجرا یاریگر هم هستند و برای بهتر شدن کار یکدیگر تلاش می‌کنند.

این کارگردان با بیان اینکه کارگردانی در تئاتر معلولان نیازمند صبر مضاعف است، یادآور شد: این صبر زمانی به دست می‌آید که شناخت درستی از توانخواه داشته باشیم و وقتی توانایی بازیگر را بشناسیم، می‌توانیم جایگاه واقعی او را در تئاتر پیدا کنیم.

نگاه جامعه به توانخواهان در حال تغییر است

حسین‌پور با اشاره به وضعیت تئاتر در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خوشبختانه شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و نگاه مردم نسبت به توانخواه و توانایی‌هایش بازتر شده است.

او همچنین، نقش اساتید حوزه نمایش‌درمانی را برجسته دانست و افزود: حضور استاد داوود بختیاری و بانو سمیه گلباز با کلاس‌های پی‌درپی و آموزش‌های مفید باعث شد بچه‌های ما پیشرفت کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: برخی خانواده‌ها به دلیل تعصب اجازه بروز استعداد را نمی‌دهند و در کنار آن مسئولان نیز باید از این جشنواره‌ها استقبال جدی‌تری داشته باشند.

حسین‌پور گفت: راه‌یابی توانخواه به جشنواره منطقه‌ای کویر امیدآفرین است. این مسیر به او انگیزه می‌دهد که می‌تواند به مراحل بالاتر برسد.

رسانه‌ها ستون دیده‌شدن توانخواهان هستند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش اساسی در دیده‌شدن این عزیزان دارند و باید توانایی‌های آنان را به مسئولان و جامعه نشان دهند.

کارگردان نمایش «گل ماهتاب» در پایان اظهار داشت: برای بالا رفتن سطح کیفی تئاتر معلولان، برگزاری کلاس‌های آموزشی مناسب ضروری است و تجربه‌های شیرینی که در این جشنواره‌ها به دست می‌آید، ما را به ادامه این راه امیدوارتر می‌کند.

انتهای پیام/