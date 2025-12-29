دو کتاب و یک موزه رونمایی شد

به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از دو عنوان کتاب هنری با نام‌های «سایه‌های خیال» و «برگزیده آثار مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی»، هم‌زمان با افتتاح موزه عروسک‌های سایه‌ای برج آزادی و نمایشگاه آثار منتخب گنجینه این مجموعه، عصر روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در نگارخانه‌های برج آزادی برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی هنری، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، سیدمحسن حسینی رئیس برج آزادی و جمعی از مدیران، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر حضور داشتند.

موزه عروسک‌های سایه‌ای برج آزادی برای نخستین‌بار مجموعه‌ای ارزشمند از عروسک‌های سایه‌ای تاریخی را در قالب یک موزه مستقل به نمایش گذاشته است. این عروسک‌ها که حدود ۵۰ سال پیش در پی یک رویداد بین‌المللی وارد ایران شده‌اند، خاستگاهی از کشورهای چین، هند، ژاپن، تایلند، اندونزی، کامبوج و برمه (میانمار) دارند. عمر برخی از این آثار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال می‌رسد، در حالی که ریشه داستان‌هایی که روایت می‌کنند، قدمتی بیش از دو هزار سال دارد. این آثار با ظرافتی کم‌نظیر، با کنده‌کاری روی پوست دباغی‌شده بز، آهو، گوسفند و کرگدن ساخته شده، با رنگ‌های طبیعی و معدنی آراسته و برای اجرای نمایش‌های سایه‌ای، پشت پرده و در برابر نور جان می‌گرفته‌اند؛ روایت‌هایی حماسی، مذهبی، فرهنگی و حتی اجتماعی و انتقادی.

کتاب «سایه‌های خیال» به معرفی و مستندسازی مجموعه عروسک‌های سایه‌ای بنیاد رودکی اختصاص دارد؛ مجموعه‌ای شامل ۱۸۲ عروسک تاریخی با قدمتی بیش از یک‌ونیم قرن. از میان این آثار، ۶۴ عروسک منتخب برای نخستین‌بار در موزه عروسک‌های سایه‌ای برج آزادی در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند. این مجموعه با رویکردی پژوهشی و بر اساس جغرافیای فرهنگی، بخشی از میراث کهن هنر نمایش سایه‌ای در آسیا را بازنمایی می‌کند. همچنین کتاب «برگزیده آثار مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی» شامل گزیده‌ای از آثار شاخص گنجینه این مجموعه است که با هدف مستندسازی فعالیت‌های هنری و معرفی ظرفیت‌های هنرمندان، گردآوری و منتشر شده است. هم‌زمان با رونمایی این کتاب، آثار منتخب معرفی‌شده در آن، در نگارخانه‌های برج آزادی به نمایش درآمده‌اند.

محمدمهدی احمدی، سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین افتتاح این موزه با اشاره به جنبه‌های حماسی و آیینی آثار عروسک‌های سایه‌ای، بر اهمیت تعاملات فرهنگی تأکید کرد و خواستار دعوت از مسئولان سفارت هند برای بازدید از این مجموعه پس از تعطیلات ژانویه شد.

آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی نیز با اشاره به اینکه این آثار حدود ۲۰ سال پیش به انبار برج آزادی منتقل شده بودند و پژوهش جامعی روی آن‌ها انجام نشده بود، اظهار کرد: «با برقراری ارتباط با انجمن دوستی ایران و هند، برنامه‌ریزی شده است تا پس از تعطیلات ژانویه، رویدادها و برنامه‌های ویژه‌ای در خصوص این مجموعه ارزشمند برگزار شود.»

رضا مردانی گفت: این موزه یک شگفتانه بزرگ هنری استرضا مردانی، مدیرکل هنرهای نمایشی، نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: «نمایشگاه و موزه عروسک‌های سایه‌ای برج آزادی از نظر هنری یکی از منحصربه‌فردترین و فاخرترین مجموعه‌هایی است که در سال‌های اخیر بازدید کرده‌ام. این آثار نه‌تنها در حوزه هنرهای تجسمی، بلکه برای هنرمندان فعال در آیین‌ها و نمایش‌های سنتی، الهام‌بخش و شگفت‌انگیز هستند.» او با دعوت از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر افزود: «بازدید از این موزه و گنجینه برج آزادی، تجربه‌ای کم‌نظیر است. این مجموعه می‌تواند تأثیر عمیقی بر حوزه نمایش داشته باشد و شایسته آن است که نه‌تنها در ایران، بلکه در قالب تورهای نمایشگاهی در سطح بین‌المللی نیز معرفی شود.» موزه عروسک‌های سایه‌ای برج آزادی با هدف حفظ، معرفی و ایجاد پیوند میان گذشته و آینده یکی از کهن‌ترین هنرهای نمایشی جهان افتتاح شده و به جمع فضاهای فرهنگی این نماد ملی افزوده شده است.

