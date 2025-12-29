به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سومین پیش‌نشست «نسبت‌سنجی تئاتر غرب و نمایش شرق با نگاهی به تحولات معاصر» به عنوان سومین برنامه از بخش پژوهش و سمینارهای چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر، روز جمعه، ۱۲ دی ساعت ۱۷ در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می‌شود.

«نسبت‌سنجی تئاتر غرب و نمایش شرق با نگاهی به تحولات معاصر» عنوان سومین پیش نشست بخش پژوهش و سیمنارهای جشنواره است که با سخنرانی رحمت امینی استادیار دانشیار دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران اجرایی خواهد شد.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بخش پژوهش و سمینار آن برعهده رامتین شهبازی است

ورود برای عمومی در این نشست آزاد است و علاقمندان جهت بهره‌مندی از این نشست تخصصی نیز می‌توانند به صورت بر خط از طریق لینک زیر اقدام کنند؛ https://meet.google.com/gai-rxit-dpy

