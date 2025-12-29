سومین پیش نشست بخش سمینارهای جشنواره تئاتر فجر برگزار میشود
سومین پیشنشست «نسبت سنجی تئاتر غرب و نمایش شرق با نگاهی به تحولات معاصر» سومین برنامه از بخش پژوهش و سیمنارهای چهلوچهارمین جشنواره بینالملی تئاتر فجر با سخنرانی رحمت امینی در تالار مشاهیر تئاترشهر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سومین پیشنشست «نسبتسنجی تئاتر غرب و نمایش شرق با نگاهی به تحولات معاصر» به عنوان سومین برنامه از بخش پژوهش و سمینارهای چهل و چهارمین جشنواره بینالملی تئاتر فجر، روز جمعه، ۱۲ دی ساعت ۱۷ در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار میشود.
«نسبتسنجی تئاتر غرب و نمایش شرق با نگاهی به تحولات معاصر» عنوان سومین پیش نشست بخش پژوهش و سیمنارهای جشنواره است که با سخنرانی رحمت امینی استادیار دانشیار دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران اجرایی خواهد شد.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد و بخش پژوهش و سمینار آن برعهده رامتین شهبازی است
ورود برای عمومی در این نشست آزاد است و علاقمندان جهت بهرهمندی از این نشست تخصصی نیز میتوانند به صورت بر خط از طریق لینک زیر اقدام کنند؛ https://meet.google.com/gai-rxit-dpy