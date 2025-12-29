خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت دولت از تمامی طرح‌های سیستان و بلوچستان/ چابهار، نقطه عطف گردشگری دریایی

حمایت دولت از تمامی طرح‌های سیستان و بلوچستان/ چابهار، نقطه عطف گردشگری دریایی
کد خبر : 1734641
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های راهبردی در سیستان و بلوچستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بیست و هفتمین نشست شورای راهبردی که صبح امروز ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه سیستان و بلوچستان گفت: حق مردم این استان است که از فرصت‌های توسعه بهره‌مند شوند و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از طرح‌های مؤثر انجام خواهیم داد.

وی با یادآوری سفر مسعود پزشکیان به سیستان افزود: در این سفر مصوبات مهمی برای توسعه استان و زیرساخت‌ها تصویب و منابع قابل توجهی برای پیشرفت سیستان فراهم شد. سند توسعه استان توسط استانداری تهیه و در کمیسیون اقتصادی و صحن دولت تصویب شد و تمامی نمایندگان از آن حمایت کردند. سیستان و بلوچستان اولین استانی است که در طرح واردات کالا از کشورهای همسایه مجوز دریافت کرده است.

صالحی‌امیری درباره پروژه‌های اقتصادی و گردشگری استان توضیح داد: پروژه چابهار پیش رفته و راه دریایی از طریق کشتی از چابهار به مسقط راه‌اندازی شده است؛ این اقدام نقطه عطف گردشگری و اقتصاد دریا در سیستان خواهد بود. پروژه کوردین و پرورش میگو در دریا نیز از دیگر طرح‌های ارزشمند استان محسوب می‌شوند.

وی افزود: توسعه صنعتی سواحل مکران با توجه به ظرفیت‌های زمین، باغ و نیروی انسانی استان، فرصت بزرگی برای رشد اقتصادی منطقه فراهم می‌کند و با همکاری دولت و بخش خصوصی، پیشرفت چشمگیری در استان محقق خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت ادامه داد: کمیته‌ای برای حمایت از توسعه استان تشکیل شده و منابع کلان شناسایی شده است. همچنین باید به زاهدان و سیستان سفر کرده و مسئولیت‌های اجتماعی به مردم واگذار شود تا بخشی از منابع را خود مدیریت کنند.

وی در پایان با تاکید بر برنامه‌ریزی راهبردی برای حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان گفت: بومگردی سیستان باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع به ساختار تبدیل شود. برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسیر تحول و پیشرفت سیستان را هموار خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی