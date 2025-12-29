شبکه های تلویزیونی «راوی حماسه تاریخی ۹ دی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ در همین راستا، تدارک گسترده ای در قالب مستند، فیلم سینمایی و برنامه‌های ترکیبی ویژه این مناسبت که نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی است، پیش‌بینی شده است.

تقویت اتحاد ملی با یادآوری مقاومت و انسجام مردم در پیروزی در جنگ ۱۲روزه با محوریت پویش «ایران، ملت تاریخ ساز»، تبیین نقش آمریکا و رژیم صهیونی در فتنه ۸۸ و یادآوری بصیرت و حماسه آفرینی مردم در نهم دی، پوشش رسانه ای حضور مردم همیشه در صحنه در مراسم های مرتبط با گرامیداشت نهم دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت در تهران و ارتباط با مراکز استانی در سراسر کشور و افزایش آگاهی و بصیرت عمومی نسبت به دسیسه‌های استکبار جهانی با یادآوری نقش آمریکا و رژیم صهیونی در «فتنه 88» و «دفاع مقدس ۱۲ روزه» از جمله محورهای و اولویت های برنامه های تلویزیونی در شبکه های سیما است.

در ادامه به تشریح برنامه های هر شبکه پرداخته شده است؛

**** شبکه یک سیما

ویژه‌برنامه «یوم‌الله» به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، در قالب دو برنامه زنده، روزهای ۸ و ۹ دی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

این ویژه‌برنامه به‌صورت زنده و در قالب یک برنامه ترکیبی با حضور مجریان مختلف اجرا می‌شود و میزبان کارشناسان و اساتید سیاسی است که به بررسی ابعاد مختلف حماسه ۹ دی، زمینه‌ها و پیامدهای آن در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور می‌پردازند.

از بخش‌های این برنامه می‌توان به حضور نوجوانان فعال در جریان فتنه ۸۸ اشاره کرد که با روایت‌های خود، وقایع منتهی به حماسه ۹ دی را در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور بازگو می‌کنند.

همچنین بررسی تبعات بازگشت تحریم‌ها و مرور آثاری که در ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته در این حوزه تولید شده‌اند، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه زنده است.

ویژه‌برنامه «یوم‌الله» کاری از شبکه یک سیماست که با سردبیری علیرضا زادبر و کارگردانی هنری یونس محمدی، همزمان با ایام سالروز ۹ دی به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

**** شبکه دو سیما

شبکه دو سیما، با نگاهی تحلیلی، رسانه‌ای و مستند، این حماسه ماندگار را در قالب برنامه‌های متنوع برای مخاطبان خود روایت می‌کند. برنامه «پاورقی» با تمرکز بر عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در مواجهه با سالگرد نهم دی‌ماه، به نقد روایت‌های رسانه‌ای معاند پرداخته و ابعاد پیروزی ملت ایران بر جریان فتنه داخلی و خارجی را بررسی می‌کند. این برنامه ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن شبکه دو می‌رود. همچنین برنامه «نوسان» که پس از خبر ۲۰:۳۰ پخش می‌شود، با رویکردی ویژه به تحلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای حماسه نهم دی می‌پردازد و این روز را به‌عنوان جلوه‌ای از حضور آگاهانه مردم در صحنه، واکاوی می‌کند.

برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» نیز با نگاهی متناسب با این مناسبت ملی، از ساعت ۷ صبح به‌صورت زنده پخش می‌شود و در بخش‌های مختلف خود به مرور مفاهیم مرتبط با بصیرت، همبستگی ملی و نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در کنار این برنامه‌ها، مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» نیز که هم‌زمان با ایام نهم دی و در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روی آنتن شبکه دو رفته است، با روایت‌هایی برگرفته از خاطرات و تجربه‌های یاران حاج‌قاسم، به بازنمایی مفاهیمی چون بصیرت، ایستادگی و مسئولیت اجتماعی می‌پردازد. این مجموعه هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

علاوه بر این، پخش آیتم‌ها و کلیپ‌های کوتاه، مستندهای مرتبط و بخش‌های آرشیوی در فواصل مختلف برنامه‌های شبکه دو، تدارک دیده شده است تا مخاطبان با زوایای مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور آشنا شوند.

**** شبکه سه سیما

برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» به صورت زنده ساعت 8:00 با دعوت از کارشناسان و میهمانانی از حوزه های مختلف به برجسته سازی هفته بصیرت، اهمیت همبستگی و انسجام ملی و نشان دادن اثر مقاومت جوانان ایران می پردازد.

برنامه «گزارش روز» با حضور در همایش ها، سخنرانی ها، سمینارها و یا ارتباط با مردم، برجسته سازی هویت مردمی در مراسم های نهم دی و گزارش های مردمی در این خصوص را به تصویر خواهند کشید.

برنامه های «طبیب» و «سمت خدا» نیز به صورت منعطف با نهم دی و هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت روی آنتن می روند.

پخش مستندهایی با موضوع بصیرت امت شامل روایت های مردمی از نقش مردم در رفع فتنه ها نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است. همچنین کلیپ و میان برنامه هایی نیز در خصوص هفته بصیرت پخش می شود.

**** شبکه چهار سیما

سه قسمت از مجموعه «یادنامه» در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ۶، ۸ و ۱۰ دی از شبکه چهار پخش می شود.

به مناسبت 9 دی، 5 مستند بلند از شنبه تا چهارشنبه این هفته در ساعت ۲۳ به روی آنتن می رود که به ترتیب عبارتند از: «ریبرند»، «شغال»، «گزارش اقلیت»، «شکار» و «دست پروده».

مستند «گزارش اقلیت» که به مناسبت 9 دی به نمایش در می آید، روایتی متفاوت از اتفاقات عاشورای سال ۸۸ و ماجراهای پشت پرده آن است.

همچنین مستندهای کوتاه «سرود سرو»، «راز خوشبختی»، «سرخی یک بیرق»، «ژنرال» و «بزرگ ترین بدرقه جهان» نیز در طول هفته از شبکه چهار پخش خواهد شد.

برنامه «نصرالله» که روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21:30 به صورت زنده از شبکه چهار پخش می شود، موضوع مقاومت را در دستور کار خود دارد. موضوعات برنامه در این سه روز در روز یکشنبه مقاومت و پیشرفت، در روز دوشنبه مقاومت و رفع محرومیت و در روز چهارشنبه، مقاومت و ابرقدرت است.

**** شبکه نسیم

برنامه های «برمودا» و «ماندنی ها» منعطف با مناسبت 9 دی روی آنتن شبکه نسیم می روند. همچنین کلیپ ها و گرافیک های ویژه این مناسبت نیز در فواصل برنامه ها پخش می شود.

**** شبکه آموزش سیما

مستند «گرم‌ترین روز زمستان» با نگاهی مستند و تحلیلی، حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ را به تصویر می‌کشد؛ رویدادی که به‌عنوان سندی دیگر از حقانیت انقلاب اسلامی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های نظام، در حافظه تاریخی کشور ثبت شده است. این مستند تلاش می‌کند با روایت تصاویر و شواهد میدانی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این حماسه را برای مخاطبان تبیین کند.

همچنین نماهنگ «عمود این خیمه‌ایم» و مجموعه وله‌های گرافیکی با عناوین «پسافتنه»، «روز نهم»، «دور از تو اندیشه بدان»، «ایران یکپارچه» و «انقلاب زنده» از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه‌های شبکه آموزش سیما در این مناسبت هستند که با رویکردی هنری و رسانه‌ای، مفاهیم وحدت، بصیرت و پایداری را بازنمایی می‌کنند.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، برنامه «مثبت آموزش» نیز با پخش نماهنگ مرتبط و حضور مهمانان، به بررسی ابعاد مختلف حماسه نهم دی و تأثیر آن بر انسجام اجتماعی و آگاهی عمومی می‌پردازد؛ رویکردی که نشان‌دهنده پیوند آموزش، رسانه و تحلیل رویدادهای مهم معاصر در قالبی قابل فهم برای مخاطب عمومی است.

**** شبکه قرآن و معارف سیما

در ایام سالروز حماسه 9 دی برنامه «قرارگاه» از شبکه قرآن و معارف سیما به تبیین و بررسی این واقعه تاریخی و بازتاب آثار اجتماعی و سیاسی آن در جامعه ی اسلامی می پردازد.

برنامه «قرارگاه» با هدف بررسی فعالیت عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیت‌های متنوع و متکثر شبکه‌های مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین این ظرفیت های انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور روز های زوج از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود.

**** شبکه نمایش

شبکه نمایش همزمان با فرارسیدن روز بصیرت ۹ دی، چهار فیلم سینمایی «موریتانیایی»، «مسیر روشن»، «آزادی خواه» و «فاصله کانونی» را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۸ و ۹ دی‌ماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ روی آنتن می‌برد.

**** شبکه افق

شبکه افق با پخش میان برنامه هایی مربوط به روز 9 دی، این روز را گرامی می دارد. همچنین فیلم سینمایی «قلاده‌های طلا» دوشنبه 8 دی ماه ساعت 23:15 از این شبکه پخش می شود.

برنامه های «مدار» و «ایران من» نیز به صورت متناسب با این رویداد در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده اند.

**** شبکه مستند

مستندهای «گرم ترین روز زمستان» دوشنبه ۸ دی و «گزارش اقلیت» سه شنبه ۹ دی ساعت 18 از شبکه مستند پخش می شوند.

مستند «گزارش اقلیت» با روایتی متفاوت از اتفاقات عاشورای 88 و ماجراهای پشت پرده آن و «گرم ترین روز زمستان» با نگاهی مستند و تحلیلی، حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویر می کشند.

**** شبکه سلامت

برنامه های «مثبت سلامت»، «دوربین سلامت» و «کشیک سلامت» متناسب با هفته بصیرت از شبکه سلامت پخش می شوند.

**** شبکه تهران

برنامه «تهران بیست» با یک ویژه‌برنامه، میزبان کارشناسان و مهمانان مرتبط خواهد بود. این برنامه با رویکرد بازنمایی شجاعت آحاد ملت ایران و همدلی آنان در طول جنگ ۱۲ روزه، یادآوری نقش مردم در ناکام گذاشتن فتنه ۸۸، افشای نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی و برجسته‌سازی نقش ولایت فقیه در عبور از فتنه‌ها و هدایت جامعه، به بررسی ابعاد مختلف این حماسه می‌پردازد.

برنامه «در شهر» نیز با دو ویژه‌برنامه به پوشش رویدادها، همایش‌ها و راهپیمایی‌های مرتبط با ۹ دی خواهد پرداخت و بر هویت مردمی این حضور و نقش بی‌بدیل رهبری تأکید خواهد کرد.

همچنین پخش زنده مراسم پاسداشت یوم‌الله ۹ دی روز ۸ دی‌ماه ساعت ۲۰:۳۰ از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با حضور شخصیت‌هایی چون «دکتر قالیباف»، «دکتر جواد لاریجانی»، «دکتر زاکانی» و «دکتر قاضی‌زاده هاشمی» و با موضوع «هم‌اندیشی دفاع مردم‌پایه» روی آنتن شبکه تهران خواهد رفت.

برنامه «سلام تهران» با دو ویژه‌برنامه و دعوت از کارشناسان سیاسی، حماسه ۹ دی را به عنوان نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی به تصویر می‌کشد.

برنامه «تهران ایران جهان» نیز در دو قسمت، با دعوت از کارشناسان به تحلیل و بررسی عمیق‌تر این رویداد و هفته بصیرت خواهد پرداخت.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در یک ویژه‌برنامه، در قالب پلاتوی مجری و پخش نماهنگ‌های مرتبط، به این مناسبت اشاره خواهد کرد.

برنامه «تا نیایش» با دو ویژه‌برنامه گفتگو‌محور و انعطاف‌پذیر، به تبیین ابعاد دینی و معنوی این روز می‌پردازد.

این مجموعه برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ بصیرت، پاسداشت ارزش‌های حماسه ۹ دی و تجلیل از میثاق مردم با ولایت، از شبکه تهران پخش خواهد شد.

