«ناهید» در نیشابور به ایستگاه پایانی رسید
فیلمبرداری فیلم کوتاه «ناهید» به تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود نظریفرد، در شهر نیشابور به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «ناهید» راویت زندگی زنی است پس از شنیدن خبر فوت یکی از بستگانش دچار تنش و دگرگونی میشود. تأثیر ناگهانی یک فقدان بر ساختار روحی و اجتماعی یک زن ساختار کلی قصه فیلم را شکل داده است.
باران معتمدی و مسعود نظریفرد به صورت مشترک فیلمنامه این فیلم کوتاه را نوشتهاند.
موژان کردی، فاطمه راد، ترنم بکائیان و امیرعلی رستمی بازیگران این فیلم کوتاه هستند و حامد بقائیان مدیر فیلمبرداری، مجید امینی مدیر صدابرداری، عباس نورآبادی طراح صحنه و لباس، باران معتمدی مدیر تولید، فرح گندمکار طراح و مجری گریم، احمدرضا خانی عکاس پروژه دیگر عوامل فیلم کوتاه «ناهید» را تشکیل میدهند.