به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان در این نشست در سخنانی با تشریح اقدامات انجام شده از سوی دولت و وزارت میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: از جمله حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری در بخش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پرداخت بخشی از سود بانکی به صورت یارانه سود تسهیلات (تسهیلات از گواهی سپرده خاص بانکی) است که استان‌های یزد، قم مازندران، گیلان در این زمینه پیشتاز بوده‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: از دیگر ظرفیت‌های قانونی که برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار این وزارتخانه است، استفاده از برخورداری از اعتبار مالیاتی به موجب بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

او اضافه کرد: در این خصوص با همکاری سازمان برنامه و بودجه، 16 طرح در 12 استان شامل آذربایجان شرقی، (موزه فرش تبریز) یزد؛ (موزه بزرگ یزد)، تهران؛ (مرمت و احیای خانه وثوق و مرمت و احیا موزه فرش)، کردستان؛ (مرمت و تکمیل عمارت مشیر دیوان سنندج)، خراسان شمالی؛(سامان‌دهی و تعمیر بنای تاریخی آب انبار صفی‌آباد و سامان‌دهی و تعمیر بنای تاریخی خانه جاجرمی بجنورد)، سیستان و بلوچستان؛ (بازارچه دائمی صنایع‌دستی تالاب صورتی و بازارچه دائمی تنگه سرحه)، فارس؛ (موزه هفت تنان و موزه باغ نشاط لارستان)، قزوین؛ (مرمت اساسی قلعه الموت در راستای ثبت جهانی)، قم؛ (مرمت کاروانسرای البرز)، خراسان رضوی؛ (مرمت رباط سبزوار)، کرمانشاه؛ (موزه کرمانشاه)، خوزستان؛ (موزه منطقه‌ای خوزستان) به سر مبلغ حدود 780 میلیارد تومان شناسایی و تصویب شده است.

شالبافیان از معاونان اقتصادی استانداران خواست تا از ظرفیت بنگاه‌های خصوصی برای بهره‌برداری از این مشوق و جهت تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه ها استفاده کنند.

او افزود: در سال جاری، اعتبار مالیاتی میتواند به‌عنوان مشوقی قدرتمند برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت مورد استفاده قرار گیرد.

شالبافیان با اشاره به چالش‌های طرح‌های گردشگری بخش خصوصی که اغلب با موانع بین دستگاهی مواجه هستند، خواستار پیگیری سطح ملی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شد.

او همچنین از افزایش چشمگیر تسهیلات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲.۵ همت تسهیلات وجود داشت، اما امسال بیش از ۵۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شده که شامل ۴۰ همت از محل گواهی سپرده خاص، ۸ همت از صندوق توسعه ملی و حداقل ۲ همت از بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه و حداقل 6 همت از محل بند ب تبصره 15 است.

تفاهم‌نامه با استانداری‌ها برای یارانه سود تسهیلات

شالبافیان از امضای تفاهم‌نامه با استانداران چهار استان گیلان، مازندران، قم و یزد خبر داد که در آن، استان‌ها یارانه سود تسهیلات پروژه‌های معرفی‌شده را تأمین می‌کنند. این الگو حتی از تسهیلات صندوق توسعه ملی جذاب‌تر است، زیرا سرمایه‌گذار در شرایط تورمی زودتر به بهره‌برداری می‌رسد. وی ابراز امیدواری کرد که سایر استان‌ها نیز به این طرح بپیوندند.

تخصیص ۶ همت از اعتبارات اشتغال و پیگیری جذب

معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه گفت: برای نخستین بار، ۶ همت مستقیماً به وزارت میراث‌فرهنگی از محل اعتبارات اشتغال تخصیص یافته و ۲۰ درصد منابع استانی نیز به این حوزه اختصاص دارد.

شالبافیان از معاونان اقتصادی استانداری‌ها خواست جلساتی با بانک‌ها و نهادهای حمایتی استانی برای جذب سریع این منابع برگزار کنند، به ویژه در حوزه صنایع‌دستی که پیش از این محدودیت تسهیلاتی داشت.

او تأکید کرد: منابع اضافی از بنیاد برکت، بنیاد علوی و دیگر نهادها نیز اضافه شده و دست استان‌ها برای معرفی پروژه باز است، اما جذب سریع و پیگیری استانی کلید موفقیت است.

مشوق‌های غیرنقدی: معافیت عوارض و تسریع مجوزها

شالبافیان همچنین از پیوستن ۵۱ شهر در ۱۴ استان به پویش معافیت یا تخفیف عوارض ساختمانی برای پروژه‌های گردشگری خبر داد و از کلان‌شهرهایی مانند مشهد و اصفهان خواست به این طرح بپیوندند. او همچنین، تسریع صدور مجوزهای بی‌نام را یکی از بهترین مشوق‌های دولتی دانست و از استان‌های پیشرو در این زمینه قدردانی کرد.

در پایان این نشست، معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی از معاونان اقتصادی استانداران برای پیگیری موانع کمیسیون زیربنایی و فروش صنایع‌دستی در بازار داخلی و خارجی تشکر و بر ادامه همکاری تأکید کرد.

