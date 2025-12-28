خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث‌فرهنگی در پیامی به مناسبت درگذشت بهرام بیضایی:

بیضایی، روایتگر پیوند تاریخ، اسطوره و زندگی معاصر بود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پی درگذشت بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس، فیلم‌ساز صاحب‌سبک و مؤلف برجسته ایران، این ضایعه را فقدانی سنگین برای فرهنگ ملی و حافظه تاریخی ایرانیان دانست و تاکید کرد: آثار و اندیشه‌های بیضایی، بخشی ماندگار از میراث‌فرهنگی و معنوی ایران‌زمین است.

به‌ گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی با تسلیت درگذشت بهرام بیضایی، این هنرمند برجسته را یکی از ستون‌های اندیشه‌ورز فرهنگ و هنر معاصر ایران توصیف کرد و گفت: درگذشت چهره برجسته فرهنگ و هنر ایران، نمایشنامه‌نویس و فیلم‌ساز صاحب‌سبک و مؤلف، بهرام بیضایی، ضایعه‌ای سنگین برای فرهنگ ملی و حافظه تاریخی این سرزمین است.

وی با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد بیضایی در تاریخ تئاتر و سینمای ایران افزود: او با روایت‌هایی ریشه‌دار در اسطوره‌ها، تاریخ و سنت حماسی ایران، افقی تازه در هنرهای نمایشی و سینمای ایران گشود و پیوندی عمیق، آگاهانه و ماندگار میان روایت کهن ایرانی و زیست معاصر برقرار ساخت؛ پیوندی که نه صرفاً هنری، بلکه هویتی، تمدنی و معنامحور بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر نقش بیضایی در صیانت از حافظه فرهنگی ایران تصریح کرد: آثار بهرام بیضایی فراتر از تولیدات هنری، بخشی از سرمایه نمادین، میراث فکری و گنجینه معنوی ملت ایران به‌شمار می‌رود و در سپهر هویت تاریخی و تمدنی ایران، واجد شأنی ماندگار و الهام‌بخش است.

صالحی‌امیری در پایان این پیام ضمن ابراز همدردی با خانواده این هنرمند فقید و جامعه فرهنگی و هنری کشور خاطرنشان کرد: اینجانب این فقدان اندوه‌بار را به خانواده او، جامعه هنری و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت می‌گویم و یاد، نام و اثر او را بخشی ارزشمند از میراث‌فرهنگی و معنوی ایران می‌دانم که در حافظه تاریخی این سرزمین زنده خواهد ماند.

