موافقت شورای پروانه فیلمسازی با ساخت ۷ فیلم سینمایی
شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت 7 فیلم سینمایی موافقت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «خون خانه» به تهیهکنندگی و کارگردانی کمال تبریزی و نویسندگی محمدرضا گوهری، «طلا یاب» به تهیهکنندگی کیان آقاباباییان و کارگردانی فرزانه امینی و نویسندگی مصطفی شمشکی، «یک قدم به عقب» به تهیهکنندگی ساسان سالور و کارگردانی و نویسندگی جلال تیموری، «دشت هویج» به تهیهکنندگی علی آشتیانی پور و کارگردانی و نویسندگی محمد بهرامیان، «هومپا» به تهیهکنندگی شهرام مسلخی و کارگردانی و نویسندگی مختار عبداللهی، «بیلبورد» به تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و مهدی فتاحی و کارگردانی سعید دشتی ساریدرق و نویسندگی سامان زرهونه، «کافه سلطان» به تهیهکنندگی مرتضی رزاق کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و نویسندگی عطیه زارع، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.