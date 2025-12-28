کیهان کلهر در فقدان بهرام بیضایی نوشت/ او مرغکی نشسته بر شاخهای از سرو کاشمر بود
کیهان کلهر نوازنده و کمانچه پس از فقدان بهرام بیضایی دلنوشتهای منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کیهان کلهر (نوازنده کمانچه) برای درگذشت بهرام بیضایی دلنوشتهای را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
کیهان کلهر نوشته است:
«به گمانم
او مرغکی نشسته بر شاخهای از سرو کاشمر بود وقتی بدستور متوکل بر زمین افتاد.
یا به هیأت جامهداری در شبیهخوانی میدان نقش جهان که از خجند تا اصفهان ببوی خون سیاوش آمده.
شاید خاک بود در قادسیه؛ آنگاه که رستم فرخهرمز از رود عتیق بیرون کشیده شد و بر او و در خون خویش درغلتید.
یا به هیبت دهقانی، راویِ داستان اکوان دیو، گاهگاه مهمان خانهای میشده در دیه پاژ.
او باد بود پیچیده زیر سقف آسیابی در مرو، شاهد مرگ یزدگرد.
بیگمان او هشتاد و هفتساله نبود.
«بهرام بیضایی» طربنامه نویسِ همۀ مطربان گمنام و خاموشِ قرنها
که جز شادی نخواستند و جز اندوه نبردند.
تا باد چنین باد که فرهنگ ایران چنین فرزندانی بپرورد.»