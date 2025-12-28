خبرگزاری کار ایران
اصغر فرهادی:

ایرانی‌تر از بهرام بیضایی در این روزگار نشناختم

ایرانی‌تر از بهرام بیضایی در این روزگار نشناختم
در پی درگذشت بهرام بیضایی، کارگردان و نویسنده برجسته سینما و تئاتر ایران، اصغر فرهادی با انتشار دلنوشته‌ای، اندوه خود را بیان کرد.

به گزارش ایلنا، اصغر فرهادی کارگردان سینما در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«بهرام بیضایی، آموزگار بزرگ من که شیفته‌وار آثار، سخنان و بالاتر از آن عشقش به فرهنگ این سرزمین را با تمام وجود دنبال کردم، حالا در غربت دنیا را ترک کرده است. حقیقتاً ایرانی‌تر از بهرام بیضایی در این روزگار نشناختم و چه تلخ که این ایرانی‌ترین ایرانی، هزاران هزار فرسنگ دور از ایران چشم بر جهان فرو می‌بندد.»

