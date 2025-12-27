خبرگزاری کار ایران
استقبال بیش از ۵ هزار نفری مخاطبان از دور اول نمایش فیلمهای مستند حقیقت در استانها

دور دوم نمایش فیلمهای منتخب نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت از ۷ دی در شهرهای مختلف کشور آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه در دور دوم نمایش فیلمهای نوزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت در استانها که با توان گروه سینمایی هنر و تجربه و هماهنگی سینما‌ها و ادارات کل ارشاد استان‌ها و سایر نهاد‌های همراه برگزار می‌شود، فیلمهای منتخب در سینماهای شهرهای اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، بهبهان، بوشهر، ایلام، اصفهان، کرمان، بیرجند، خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، یاسوج، شهرکرد، زابل، چابهار، زاهدان، بندرعباس، شیراز، یزد، بهمئی، لنگرود، ساری و قزوین در طی روزهای ۷ و ۸ دی ماه و در دو سانس ۱۶ و ۱۸ به نمایش در می‌آید.

دور اول نمایش این فیلم‌ها در طی روزهای ۳۰ آذر و ۱ دی در سینماهای منتخب شهرهای همدان، کرج، گرگان، بابل، کرمانشاه، جوانرود، صحنه، زنجان، ارومیه، تبریز، اراک، بجنورد، مشهد، قروه، رشت، اردبیل، سمنان، قم برگزار شد و هر شهر در طی دو روز و در هر روز دو سانس فیلم‌ها را به نمایش گذاشت که بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر به تماشای این فیلم‌ها نشستند و بیشترین مخاطبان متعلق به شهر گرگان در استان گلستان است.

