نمایش و نقد «مچ گیری» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «مچ گیری» به کارگردانی دارن آرنوفسکی یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «مچ گیری» ساخته دارن آرنوفسکی، محصول ۲۰۲۵ آمریکا، با هنرمندی آستین باتلر در ژانر جنایی، معمایی، کمدی، درام روانشناختی و هیجانانگیز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی میشود.
در این فیلم که براساس رمانی به نام مچ گیری نوشته چارلی هیوستون ساخته شده، یک بازیکن سابق بیسبال در دهه ۱۹۹۰، در شهر نیویورک درگیر دنیای تبهکاران میشود.
مرثیهای برای یک رویا، چشمه، قوی سیاه، مادر و نهنگ از دیگر ساختههای دارن آرنوفسکی هستند.
علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و هشتمین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.