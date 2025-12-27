خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«دوقلوها و غذای بهشتی» به بازار کتاب آمد

«دوقلوها و غذای بهشتی» به بازار کتاب آمد
کد خبر : 1733519
لینک کوتاه کپی شد.

رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» نوشته محسن محمدی به بازار کتاب آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» به قلم محسن محمدی و با تصویرسازی مهدیه جوزائی توسط نشر سرو منتشر شد. 

این کتاب که برای رده سنی کودک تالیف شده است، قصه برادران دوقلو (هادی و جواد) را روایت می‌کند که در دهه ۶۰ به همراه دایی‌شان برای اولین‌بار راهی مشهد می‌شوند و می‌خواهند برای پدرشان که در جبهه مجروح شده و در خانه دوران نقاهت را می‌گذراند، کمی از غذای حضرتی را به عنوان تبرک ببرند. همین تصمیم و تلاش، دو برادر را درگیر ماجراها و اتفاقات جالب و بعضاً خنده‌داری می‌کند که می‌تواند برای مخاطب کودک جذاب و خواندنی باشد. 

محسن محمدی در مقام نویسنده کوشیده است تا در ورای روایت قصه این دو برادر و تلاش‌های صادقانه و معصومانه برای بهبود حال پدر جانبازشان، علاوه بر خلق موقعیت‌های طنز، کودکان را با مفاهیمی همچون فلسفه زیارت، توسل به ائمه اطهار و سیره امام رضا علیه‌السلام آشنا کند. 

در بخشی از رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» می‌خوانیم: «خنکای سنگ‌های مرمر حرم، کفِ پای بچه‌ها را قلقلک می‌داد. جواد و هادی با لذت دیوارها و سقف آینه‌کاری شده‌ی حرم را تماشا می‌کردند. دایی رضا برای خودش زیر لب زمزمه می‌کرد. بوی خوش حرم و حال خوب آدم‌ها… همه مهربان بودند در این قطعه‌ی بهشتی… نگاه‌ها پر از محبت و زبان‌ها همه خوش، و هر کسی در حال خود… هرچه به ضریح نزدیک‌تر می‌شدند جمعیت هم بیشتر می‌شد. هادی پرسید: پس امام رضا کجاست؟!» 

«مرد من»، «تفنگ بادی»، «لحظه عبور» «شما یک… هستید» و «باران برکت» عنوان کتاب‌هایی است که پیش از «دوقلوها و غذای بهشتی» توسط این نویسنده در حوزه ادبیات داستانی به رشته نگارش درآمده و روانه بازار کتاب شده‌اند. 

رمان «دوقلوها و غذای بهشتی» را نشر سرو (وابسته به موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) در شمارگان ۲۸۰ نسخه و به بهای ۱۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا