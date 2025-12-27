خبرگزاری کار ایران
صالحی امیری:‌

پیام حضرت مسیح(ع)، فراخوانی جهانی به صلح، کرامت انسانی و همزیستی مسالمت‌آمیز است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، با حضور در کلیسای سنت ژوزف تهران، به‌همراه شارلی انویه‌تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، استاندار تهران و اسقف اعظم کاتولیک تهران، از این بنای مذهبی تاریخی بازدید و هم‌زمان پیامی به همین مناسبت صادر کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، با صدور پیامی، این مناسبت خجسته را به هم‌میهنان مسیحی کشور، پیروان آن پیامبر بزرگ الهی و تمامی باورمندان به ارزش‌های والای انسانی تبریک و تهنیت گفت.

صالحی‌امیری در این پیام با اشاره به جایگاه رفیع حضرت مسیح(ع) در سنت‌های توحیدی تصریح کرد: حضرت عیسی مسیح(ع) در منظومه ادیان الهی، شخصیتی الهام‌بخش و پیام‌آور صلح، محبت، کرامت انسانی و معنویت است و پیام او، دعوتی تاریخی و فرادینی به مهرورزی، همزیستی مسالمت‌آمیز، گفت‌وگو و احترام متقابل میان انسان‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ابعاد جهانی پیام مسیحیت افزود: این پیام، محدود به یک دین یا جغرافیا نیست، بلکه یادآور مسئولیت مشترک بشریت در پاسداشت شأن انسان، تقویت اخلاق، و تحکیم بنیان‌های انسانی جامعه جهانی است؛ مسئولیتی که در جهان پرچالش امروز، اهمیتی دوچندان یافته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از پیام خود، به پیشینه تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: تمدن و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، با اتکا بر خرد، معنویت و مدارا، نمونه‌ای روشن و ماندگار از همزیستی ادیان و احترام به تنوع فرهنگی و اعتقادی را به نمایش گذاشته و میراثی گران‌سنگ از تسامح، گفت‌وگو و همدلی برای نسل‌های امروز و فردا به یادگار نهاده است.

صالحی‌امیری با تبیین رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه، پاسداشت میراث معنوی و فرهنگیِ برخاسته از همزیستی ادیان را وظیفه‌ای ملی و تاریخی می‌داند و بر تقویت پیوندهای فرهنگی، گفت‌وگوی ادیان و تحکیم همبستگی اجتماعی در جامعه متکثر و چندفرهنگی ایران تأکید دارد؛ چرا که میراث‌فرهنگی، زبان مشترک ملت‌ها و بستری پایدار برای صلح و تفاهم میان انسان‌هاست.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: در پرتو آموزه‌های پیامبران الهی، به‌ویژه حضرت عیسی مسیح(ع)، سال پیش‌رو سرشار از صلح، عدالت، آرامش و دوستی باشد و جهان امروز بیش از پیش به سوی همدلی، عقلانیت و آینده‌ای انسانی‌تر گام بردارد.

