شهردار کرمان در گفتگو با ایلنا:
جشنوارههای تئاتر نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت را اصلاح کردند
شهردار کرمان در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر «کویر» گفت: اگر ما شرایط را فراهم نکنیم نگاه جامعه به افراد دارای معلولیت میتواند نگاهی متفاوت و حتی نادرست باشد و زمانی که بستر ایجاد میشود و امکان نمایش توانمندیها فراهم میشود آن وقت انسان متوجه میشود که خداوند متعال اگر نعمتی را از فردی گرفته باشد دهها نعمت دیگر را جایگزین آن کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن تویسرکانی (شهردار کرمان) در حاشیه آئین اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کویر با تأکید بر نقش هنر در تغییر نگرش اجتماعی، این رویدادها را بستری مؤثر برای معرفی توانمندیهای افراد دارای معلولیت دانست و بر مسئولیت مدیران شهری در مناسبسازی فضاهای شهری تأکید کرد.
تویسرکانی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به احساس و دریافت شخصی خود از این رویداد فرهنگی، دنیای افراد دارای معلولیت را دنیایی دوستداشتنی توصیف کرد و گفت: دنیای دوستان دارای معلولیت دنیایی دوستداشتنی بود و به نظرم این دنیا با پشتکار و اراده گره خورده بود و همین موضوع میتوانست یک درس بزرگ برای همه جامعه باشد و نشان میداد اگر شرایط فراهم شود این عزیزان میتوانند توانمندیهای خودشان را به ظهور و بروز برسانند.
فراهم نشدن بسترها نگاه جامعه را دچار خطا کرد
این مقام شهری با اشاره به ظرفیتهای پنهان افراد دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: نعمتهایی که شاید بسیاری از افراد سالم از آن غافل باشند در وجود افراد دارای معلولیت دیده میشود و گاهی شاهد شگفتیآفرینی آنها هستیم و همین موضوع جذابیت این دنیا را دوچندان میکرد.
شهردار کرمان با تأکید بر وظیفه مدیران شهری در قبال شهروندان دارای معلولیت، تصریح کرد: ما به ویژه به عنوان مدیران شهری رسالت داشتیم که در حوزه مناسبسازی محیطهای شهری تمام همت خودمان را به کار بگیریم تا عزیزان دارای معلولیت بتوانند شرایطی عادی در زندگی روزمره داشته باشند.
جشنوارهها نگاه ترحمآمیز جامعه را تعدیل کرد
تویسرکانی با اشاره به تأثیر اجتماعی جشنوارههای فرهنگی، افزود: نگاه بخشی از جامعه به افراد دارای معلولیت شاید ترحمآمیز باشد و بسیاری از توانمندیهای آنها شناخته نشده باشد، اما این جشنواره باعث شد، چنین ظرفیتهایی بیشتر معرفی شوند و مردم با تواناییهای واقعی این افراد آشنا شوند.
شهردار کرمان درباره نقش سازمان بهزیستی و برگزارکنندگان جشنواره، گفت: شاید در گذشته این جشنوارهها پررنگ نبودند، اما امروز با همت برگزارکنندگان و فعالیت جدی سازمان بهزیستی تمرکز مناسبی بر این موضوع ایجاد شد، که معلولیت محدودیت نیست؛ و همین تمرکز باعث شد نگاه مردم نیز به این سمت برود که افراد دارای معلولیت توانمندیهای منحصر به فردی دارند که حتی بسیاری از افراد سالم هم از آن برخوردار نیستند.
تلاشها هرگز کافی نبوده است
تویسرکانی با تأکید بر ضرورت تداوم این رویکرد فرهنگی، گفت: هرچقدر در این مسیر تلاش کردهایم، کم بوده و باید به گونهای این نگرش را به جامعه القا کنیم که افراد دارای معلولیت نه تنها قابل ترحم نیستند؛ بلکه دارای توانمندیهای وصفناپذیری هستند و گاهی انسان به تلاش و اراده آنها غبطه میخورد.
تویسرکانی با اشاره به آثار نمایشی اجرا شده در این جشنواره، اظهار داشت: تماشای تلاش افرادی که با وجود محدودیتها دست و پنجه نرم میکنند تا به جایگاهی برسند، تأثیرگذار بود و مشخص شد که خداوند متعال نیز در این مسیر آنها را یاری کرده است.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره تأکید کرد: باید از همه ظرفیتها استفاده کنیم تا افراد دارای معلولیت بتوانند توانمندیهای خودشان را به نمایش بگذارند و این مسیر فرهنگی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.